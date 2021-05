Potsdam

Himmelfahrt und unfreundliches Wetter – trotzdem nutzen viele Menschen in der Region das verlängerte Wochenende für einen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Was ist möglich? Was erwarten die Anbieter in Werder, Schwielowsee und Beelitz?

Nur wenige Anfragen

„Es hängt alles vom Wetter ab“, sagt Bernd Blankenhagen, Eigentümer vom Kajakverleih am Glindower See in Werder. „Aber das Wetter ist nicht so gut am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Darum habe ich entsprechend wenig Anfragen bisher.“ Blankenhagen verleiht Ruderboote, Kajaks, Canadier und Boote für Angler. Allesamt ohne Motor. Im vergangenen Jahr ist er mit seinem Betrieb vom Schwielowsee an den Glindower See umgezogen, arbeitet jetzt eng mit Gunter Schinke, dem Betreiber des Kiez-Inselparadieses, zusammen. „Der Wellengang auf dem Glindower See ist viel geringer als auf dem Schwielowsee“, sagt er.

Kein Alkohol auf den Booten

Am vergangenen Wochenende hatte er einen riesigen Zulauf, erzählt er. „Es sind vor allem Berliner Familien, die kommen. Oder, wenn die sechs Campingplätze in der Umgebung wieder geöffnet haben, auch Gäste von dort.“ Er glaubt aber auch an Gäste am Himmelfahrtstag, die trotz des Regens kommen. „Die können sich die Spritzdecke über das Boot ziehen, falls das Wasser von oben kommt oder der Wellengang etwas stärker ist“, so Blankenhagen. Mit „englischen Kampftrinkern“ rechnet er nicht. „Die hatte ich noch nie. Außerdem lasse ich Alkohol auf meinen Booten nicht zu. Den sollte man auf dem Wasser vermeiden“, sagt er.

Immer noch zu kalt

Auch der Verleih „Caputh Boote“ hatte am vergangenen Wochenende keine Wasserfahrzeuge mehr frei. „Man merkt, dass die Leute vorher das Wetter checken und dann erst buchen“, sagt Alexander Voigt, Mitarbeiter des Bootsverleihs in Schwielowsee. Er und sein Chef verleihen Kanus, Kajaks, Motorboote und Hausboote. Bislang habe er nur einzelne Boote für das Wochenende vermietet.

Wie Blankenhagen in Werder hat auch „Caputh Boote“ Anfang April seinen Betrieb geöffnet. Dass es bislang nur wenige ausgebuchte Tage gab, schreibt Voigt, wie sein Kollege in Werder, nicht der Pandemie zu. „Der Frühling war bisher sehr kalt. Im ganzen April hatten wir vielleicht zwei Tage, an denen das Interesse sehr groß war.“ Für den Vatertag rechnet er nicht damit, dass Kunden mit viel Alkohol Partys auf ihren Hausbooten feiern werden. „Dafür sind unsere Hausboote auch nicht gebaut.“

Anfragen haben sich verdreifacht

Beim Tourismusverband Fläming ist man optimistisch. „Wir verzeichnen seit Beginn der Corona-Pandemie eine verstärkte Nachfrage nach Aktiverlebnissen“, sagt Catharina Weisser, Pressesprecherin des Verbandes. „Dazu zählen bei uns gleichermaßen Wandern, Radfahren und Skaten. Unsere Webseitenstatistik verrät, dass die Aktiv-Themen für unsere Region häufig geklickt werden.“ Allein die Anfragen, Prospekte zugesendet zu bekommen, hätten sich im Vergleich zum April 2019 verdreifacht, nachdem sie im April 2020 nahezu zum Erliegen gekommen waren, so Weisser. „Wir gehen davon aus, dass dieser Trend sich fortsetzen wird und Besucher aus Berlin, Potsdam sowie ganz Brandenburg ihre freie Zeit nutzen werden, um sich an der frischen Luft zu erholen und die Weite auf dem Land zu genießen. Dafür eignen sich die breiten Rad-, Wander- und Skatewege unserer Reiseregion Fläming bestens.“

Nur die Spargelbauern haben geöffnet

Ausflügler in Beelitz müssen indes weiter auf Angebote verzichten. Keine Bootstouren, keine Kutschfahrten, keine Leihfahrräder. Thomas Lähns, Pressesprecher der Beelitzer Verwaltung, kann nur auf Künftiges verweisen: „Wir planen mit unseren Nachbarkommunen derzeit einen Fahrradverleih, der zur Laga 2022 rechtzeitig organisiert sein soll“, sagt er. Ein Teil der Räder soll elektrisch betrieben sein. Doch im Moment habe seine Stadt für Ausflügler für dieses Wochenende nicht viel zu bieten. „Außer mit einer Picknick-Decke an der frischen Luft zu sitzen“, so Lähns. All die Ausflugsziele, für die seine Stadt bekannt ist, sind pandemiebedingt weiterhin geschlossen: der Baumkronenpfad, der Barfußpark, der große Spielplatz. „Es ist echt bitter“, so Lähns. „All das wäre ja unter freiem Himmel möglich. Zumindest die Spargelbauern können auf ihren Höfen ihr Gemüse zum Mitnehmen anbieten.“

Von Annika Jensen