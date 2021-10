Geltow

Baggerfahren, Blutdruck messen, eine Kuh melken: In dieser Woche ist der Berufsorientierungsparcours „Job Navi PM“ wieder in der Geltower Mehrzweckhalle zu Gast. Gemeinsam mit 40 Unternehmen und Institutionen empfangen die Organisatoren vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM des Technologie- und Gründerzentrums insgesamt 650 Schüler aus der Region. Es handelt sich um Acht- und Neuntklässler zum Beispiel aus Kleinmachnow, Beelitz, Wilhelmshorst, Werder oder Teltow. Neben Berufsperspektiven lernen die Schüler auch Studienangebote regionaler Hochschulen kennen.

„Reale Formate umsetzen“

„Wir setzen ein strenges Hygienekonzept um, neben der Maskenpflicht in der Halle müssen alle Anwesenden unabhängig vom Impfstatus täglich Testergebnisse vorlegen. Uns ist es wichtig wieder „reale“ Formate zur Berufs- und Studienorientierung umzusetzen, dennoch möchten wir natürlich das Risiko einer Infektion für alle Beteiligten möglichst gering halten“, sagte Linda Schröder vom veranstaltenden Netzwerk.

Besonders beliebt war in der Vergangenheit bei den Schülern der Infostand der Brandenburger Polizei. „Die Unternehmen erhielten in den letzten Jahren im Parcours oder im Nachgang häufig Anfragen für Schülerpraktika oder Ferienjobs und genau das ist ja Ziel der Maßnahme“ erläutert Caroline Stallbaum vom Organisationsteam. Vom 4. bis 8. Oktober ist der Parcours in der Mehrzweckhalle der SG Geltow, Am Wasser 2-4, aufgebaut.

Von MAZonline/fro