Ferch

Der Ortsteil Ferch der Gemeinde Schwielowsee soll wachsen. Auf zwei gemeindeeigenen Grundstücken südwestlich der Beelitzer Straße sowie östlich des Glindower Weges plant die Gemeinde, Wohnhäuser zu errichten. Dafür müssen die beiden Waldflächen in Schwielowsees Flächennutzungsplan in Wohnbauflächen umgewandelt werden. Die Gemeindevertreter haben dem Plan jüngst mit 17 Ja- sowie drei Nein-Stimmen grundsätzlich zugestimmt.

Hintergrund ist der dringende Bedarf an Wohnraum in Schwielowsee. Weil es innerhalb des Ortsteiles keine geeigneten Bauflächen gibt, soll auf den beiden jeweils fast 0,6 Hektar großen Flächen Baurecht geschaffen werden. Die entstehenden Grundstücke könnten entweder von der Gemeinde selbst bebaut oder mit Erbbaurechtsverträgen – durch regelmäßiges Zahlen von Geldbeträgen der Grundstücksbesitzer an Schwielowsee als Eigentümer – an private Bauherren vergeben werden.

Die Größe der bestehenden Wohnbauflächen im Bereich westlich der Beelitzer Straße beträgt jeweils ungefähr 870 Quadratmeter sowie östlich des Glindower Weges durchschnittlich 1060 Quadratmeter. Die künftigen neu entstehenden Grundstücke sollen sich von der Quadratmeterzahl her an den bebauten Flächen im Umfeld orientieren. Wenn jedes der Grundstücke mindestens 800 Quadratmeter groß ist, dann ist es möglich, dass auf jeder Fläche sieben Wohnbaugrundstücke entstehen. Beide Areale sind aufgrund eines Antrages im Jahr 2011 aus dem Landschaftsschutzgebiet ausgegliedert worden. „Es ist eine Chance für Ferch“, sagt Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU).

Von Elke Kögler