Immobilien in Schwielowsee zuerst für Einwohner 

Schwielowsee

Gemeindeeigene Grundstücke werden in Schwielowsee künftig bevorzugt an Einwohner vergeben. Die Gemeindevertreter haben die Richtlinie, also das Regelwerk, dafür am Mittwochabend mit 19 Ja- und keiner Nein-Stimme sowie einer Enthaltung beschlossen.

Ziel ist es, dass nicht ausschließlich diejenigen Grundstücke erhalten, die das meiste Geld bezahlen. Stattdessen sind die Wohndauer, die Anzahl und das Alter von Kindern, die Dauer einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Gemeinde sowie ein eventueller Pflegegrad oder eine Behinderung entscheidend. Aufgrund des Systems kämen nicht nur Ortsverbundene bevorzugt in den Genuss von Bauland, sondern soll zudem der Erwerb von Flächen durch Spekulanten, die Grundstücke lediglich gewinnbringend weiterverkaufen, verhindert werden. „Das Punktesystem ist in den Sitzungen der politischen Gremien ständig nachgeschärft worden und muss sich in der Praxis bewähren“, sagte Matthias Fannrich (Bürgerbündnis Schwielowsee/Die Linke).

Zwei Kinder überschatten Ehrenamtler

„Wer zwei Kinder hat, kann niemals mehr Punkte erhalten als jemand, der sich sehr viel ehrenamtlich engagiert“, sagte Jörg Steinbach (CDU/FDP/Unabhängige Bürger). Um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, bittet er darum, dass das Regelwerk nachgeschärft wird. Die vorgesehene Punktzahl für jedes Kind könnte zum Beispiel halbiert werden, schlägt Steinbach vor. „Ich habe verfassungsrechtliche Bedenken zu dem gesamten Modell“, erklärte Heide-Marie Ladner (SPD). Der Richtlinie stimmte Ladner lediglich zu, weil dann die Gelegenheit bestehe, dass diese einmal überprüft wird.

Es handle sich nicht um eine Vergabesatzung, sondern lediglich um eine Richtlinie, erwiderte Matthias Fannrich. Diese könne angepasst werden.

Von Elke Kögler