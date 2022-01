Ferch

Die Bürgerinitiative für Tempo 30 in Ferch kämpft weiter für ihr Anliegen. Die Mitglieder werden am 25. Januar vor dem Landtag in Potsdam 1 200 Unterschriften an Carla Kniestedt (Bündnis 90/Die Grünen) als Vorsitzende des Petitionsausschusses des Landtages Brandenburg übergeben. Dies teilt Karl Heuer von der Initiative mit.

Hintergrund ist die deutlich gestiegene Anzahl an Fahrzeugen, die damit für eine höhere Unfallgefahr sorgen, auf den Kreisstraßen in Ferch. Die Straßen liegen zwischen den Autobahnanschlüssen Ferch sowie Glindow und führen durch verschiedene Wohngebiete.

„Durch die Einschränkungen im öffentlichen Lebens war es für eine Sammlung von Unterschriften für die Petition nicht einfach. Dennoch haben wir mehr als 1.200 Unterstützer, davon fast 800 aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark“, sagt Karl Heuer. Die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger sei permanent gefährdet, sagt Heuer weiter. Die Straßen seien zu schmal, haben keine Radwege und Fußwege gebe es größtenteils lediglich auf einer Straßenseite. Kinder kämen lediglich von Erwachsenen begleitet zur Bushaltestelle oder zu ihrer Kindertagesstätte.

