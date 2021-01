Schwielowsee

Mit Eröffnung des Flughafens BER offenbart sich eine neue Flugroute, die genau über den Schwielowsee führt. Schon vor zehn Jahren haben sich Schwielowseer gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Fluglärmfreie Havelseen“ und der Gemeindeverwaltung dagegen gewehrt. Bei Ostwind kommen die Flieger von Richtung Norden über den Schwielowsee nach Caputh und drehen über Ferch in Richtung Rädel/Brück eine Schleife, die sie letztlich zum Flughafen führt.

In Ferch regte sich nun erneut Protest gegen die Flugroute. Rainer Müller, der für „Unser Ferch“ in der Gemeindevertretung sitzt und ein Ferienresort am Schwielowsee betreibt, forderte in einem Antrag die Gründung einer Kommission, die sich um eine Routenänderung bemüht. In Ferch würde man den Fluglärm deutlich merken. Momentan seien wegen der Corona-Krise zwar wenige Flugzeuge unterwegs, aber die Belastung werde steigen. „Das touristische Erlebnis im Biergarten mit überfliegenden Flugzeugen des BER hält sich in Grenzen. Ähnlich wird es wohl in Caputh sein“, schreibt er in der Begründung. Seiner Meinung nach könne man die Route etwas weiter nach Norden verschieben, wo sie dann über unbewohntere Bereiche zwischen Ferch und Petzow verlaufen würde. Noch laufe die Erprobungsphase, erst im April würden die Routen final festgelegt, sagte er der MAZ.

Kommission vom Gemeinderat abgelehnt

Der Gemeinderat lehnte die Gründung einer Kommission ab, stimmte aber einem Prüfauftrag zu, den Capuths Ortsvorsteherin Kathrin Freundner (parteilos) einbrachte. Sie kämpfte schon zu Beginn der Debatte vor zehn Jahren gegen den drohenden Fluglärm und hält eine Kommission für wenig zielführend. Vielmehr soll Bürgermeisterin Kerstin Hoppe bei der Deutschen Flugsicherung nachfragen, ob eine vor neun Jahren getroffene Zusage noch gilt. Demnach sollten Überflüge über das Gemeindegebiet verhindert werden. Kerstin Hoppe sagte auf Nachfrage, dass sie bis jetzt noch keine Antwort von der Behörde erhalten hat.

Freundner: Lösungsangebot einfordern

„Auch zwischen Absprache und Flughafeneröffnung viel Zeit vergangen ist, sollten wir die Politiker beim Wort nehmen und einfordern, was uns als Lösung angeboten wurde“, sagt Kathrin Freundner der MAZ. Die Zusage getroffen habe der CSU-Mann Klaus-Dieter Scheurle, damals Staatssekreträr im Bundesverkehrsministerium. Eine Klage gegen die Flugroute wäre aus ihrer Sicht ebenfalls wenig erfolgreich, da ähnliche Verfahren anderer Gemeinden in der Vergangenheit grundsätzlich abgewiesen worden seien.

Verlegung östlich von Werder nicht möglich

Beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) sind wegen der Route über den Schwielowsee jüngst keine Beschwerden eingegangen, wie Sprecherin Kerstin Weber auf Anfrage erklärte. Ein Verlauf östlich von Werder sei nicht möglich, weil die Schleife eine gewisse Länge haben muss, damit sich die Flugzeuge vor der Landung staffeln können. Entlang des Bereiches würden mit Werder und Potsdam außerdem dicht besiedelte Gebiete liegen. „Der Schutz der Wohnung ist in der Abwägung höher zu gewichten als der Schutz der Landschaft“, sagt Kerstin Weber.

Von Luise Fröhlich