Kommt eine neue Schule in Werder oder Schwielowsee?

Werder/Schwielowsee

In Werder oder Schwielowsee soll eine neue weiterführende Schule entstehen. Zumindest, wenn es nach den Vorstellungen der CDU-Fraktion im Kreistag Potsdam-Mittelmark geht. Sie hat im Bildungsausschuss vorgeschlagen, die Schulentwicklungsplanung für weiterführende Schulen in Werder und Schwielowsee auf Mitte Mai 2020 vorzuverlegen, „um entsprechende Baumaßnahmen schnell einleiten zu können“, sagt Martin Scymczak, Fraktionsvorsitzender der CDU.

Bevölkerungszahl steigt stetig

Die vorgezogene Planung solle die Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2035 berücksichtigen sowie die möglichen Potenziale zum Wohnungsbau und das „Wanderungssaldo der letzten fünf Jahre in der beschriebenen Region“, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

Zur Begründung für den Bau einer neuen weiterführenden Schule listet die CDU-Fraktion detailliert auf, wie sich die Bevölkerungszahlen in Werder in den Jahren zwischen 2013 und 2017 entwickelt haben. Dazu nutzte sie die Zahlen, die das Kommunalberatungsbüro „Complan“ für die Havelstadt ermittelt hat. So lebten in Werder etwa 24.000 Menschen, 2017 waren es 26.000. Dieser Anstieg betreffe auch die kita- und grundschulrelevanten Altersgruppen, also die null- bis zwölf-Jährigen. Die Kindergartenkinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren hätten um 22 Prozent zugenommen.

Oberschule in Werder musste Schüler ablehnen

Diese wachsenden Bevölkerungszahlen würden sich in der Zukunft fortsetzen, schreibt Szymczak in der CDU-Beschlussvorlage. Mittel- und langfristig werde sich die Zahl der Schulanfänger von heute 200 bis 235 auf 250 bis 300 einpendeln. „Bereits in den kommenden fünf Jahren wird die Zahl der Grundschüler den Bedarfsprognosen zufolge bei rund 1.600 liegen“, heißt es weiter.

All diese Kinder müssen an weiterführenden Schulen untergebracht werden. Die Carl-von-Ossietzky-Oberschule und das Ernst-Haeckel-Gymnasium nehmen neben Werderanern Schülern auch Kinder aus Groß Kreutz und Kloster Lehnin auf. Es sei damit zu rechnen, dass in Zukunft 50 bis 100 zusätzliche Schüler pro Jahr die weiterführenden Schulen in Werder auswählen werden. Doch schon jetzt sind die Kapazitäten zumindest der Oberschule erreicht. Sie musste in diesem Jahr 38 Schüler ablehnen.

CDU : „Zahlen sind deutlich mehr als geplant“

Die CDU-Fraktion will nicht nur, dass die Schulentwicklungsplanung für Werder und Schwielowsee vorgezogen wird, sondern auch, dass bereits nach möglichen Standorten Ausschau gehalten wird, „um Zeitverlust zu vermeiden“, wie es heißt.

„Die Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung sind deutlich mehr als mal geplant war“, sagt Martin Szymczak. „Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt handeln. Denn wenn man Baumaßnahmen einleiten möchte, dauert es entsprechend, bis die Schule betriebsbereit ist.“

Kreis: „Es gibt sicherlich noch andere Lösungen“

Andrea Metzler, Pressesprecherin des Landkreises, sagt indes auf MAZ-Anfrage: „Es gibt sicherlich noch andere Lösungen, als einen neue Schule zu bauen.“ So gebe es noch Kapazitäten an dem Gymnasium in Michendorf. „Und dahin ist es ja nicht weit.“

Dem hält Szymszak entgegen: „Wie bedienen fünf bis sechs Kommunen. Wenn die Schüler aus Groß Kreutz und Kloster Lehnin zur Schule nach Michendorf fahren müssen, dann ist das sehr weit.“

Von Annika Jensen