Mit kostenloser App auf Lauschtour

Caputh

Ganz im Sinne von Fontanes „Man sieht nur, was man weiß“, ist die App „ Lauschtour“, die die Bürgermeisterinnen von Schwielowsee, Kerstin Hoppe, und Werder, Manuela Saß, am Freitag im Schloss Caputh vorgestellt haben. An 19 Lauschpunkten in Caputh, Ferch, Geltow, Glindow, Petzow und Werder können sich Touristen und Einheimische nun informieren. Die Beschreibungen werden ergänzt durch Beobachtungen Fontanes aus seinen Reiseberichten.

Vor anderthalb Jahren, berichtet Kerstin Hoppe, sei die Idee entstanden und mit ihr der Zweifel: Können wir das stemmen? Sie sei stolz, dass das Projekt in Gemeinschaft mit der Stadt Werder und dem Landkreis Potsdam- Mittelmark im August an den Start gehen konnte. Bisher haben 240 Gäste die App heruntergeladen. Die eigentliche Hochzeit, so sieht das auch Manuela Saß, steht jedoch noch bevor. Denn im Herbst und Winter hat manches interessante Kleinod in der Region an Wochentagen nicht geöffnet. Die App macht es möglich, dass Besucher sich dennoch gut informieren können.

Handys gibt es auch bei der Tourismus-Information

Das geht ganz einfach, indem Interessierte sich die Lauschtour-App kostenlos auf ihr Handy laden. Wer keines hat, kann sich in den Touristinformationen Schwielowsee und Werder Leihgeräte besorgen. Dort ist die App bereits installiert und die Tour kann starten. Ist zusätzlich die GPS-Funktion aktiviert, weist die App sogar den Weg und die kleinen Reportagen starten, sobald sich die Besucher der jeweiligen Sehenswürdigkeit nähern.

Lauschtour-Reporter Marco Neises hat in den Reportagen spannende Hintergrundinformationen parat. Kurzweilige Anekdoten reichern die Texte an. Die O-Töne von unterschiedlichen Verantwortlichen sorgen zudem dafür, dass das Ganze eine wissenswerte und gleichsam launige Angelegenheit ist.

Wo Einstein barfuß auf der Terrasse saß

So erfahren die Lauscher am Schloss Caputh von Kastellanin Petra Reichelt, wo der VIP-Bereich der feinen Gesellschaft war. Gästeführerin Rosi Schiffmann plaudert am Einsteinhaus aus dem Nähkästchen. Immerhin erfährt man mittels der App, dass der Begründer der Relativitätstheorie relativ oft und gern barfuß mit seinen Kollegen auf der Terrasse saß und debattierte. In Ferch lädt unter anderem das Museum der Havelländischen Malerkolonie ein. Auf dem Wiesensteg kann man hören und sehen, wo die Impressionisten wie Karl Hagemeister ihre Motive fanden. In der Handweberei Geltow hört man die Webstühle klappern, in Werder erfährt der Hörer, dass Fontane die Heilig-Geist-Kirche ob ihrer Größe „Kleinstadt-Kathedrale“nannte.

Der Einstieg in die unterhaltsame Tour ist jederzeit und überall möglich. Das Angebot soll vor allem Radwanderer durch die Region führen. Zu den 19 Lauschpunkten gehören auch die Obstkistenbühne und der Japanische Bonsaigarten in Ferch, die Gaststätte Baumgartenbrück und das Ziegeleimuseum in Glindow.

Von Elvira Minack