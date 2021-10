Schwielowsee

Malen am Morgen, singend zu den Sternen oder die Künstler-Seele im Wald finden: Für den Oktober hat die Gemeinde Schwielowsee unter dem Motto „Kreativherbst“ wieder ein buntes Programm zusammen gestellt. Gleich mehrfach beteiligt ist zum Beispiel die Künstlerin und Kreativitätspädagogin Sabine Braun, die in der Galerie von Melanie Haape ab dem 6. Oktober immer mittwochs sowohl eine Malwerkstatt für Kinder als auch den Workshop „Malen am Morgen“ anbietet, bei dem Collagen gefertigt, Fantasiefiguren kreiert werden oder ein Bild zum Faltbuch gestaltet wird. Das Angebot für die Kinder findet nachmittags statt; der andere Workshop am Vormittag.

Malen und Musizieren

Siegrid Müller-Holtz gibt am 11. und 18. Oktober Unterricht in Wachsmalerei und ihr Künstler-Kollege aus Caputh Ralf Wilhelm Schmidt bietet am 10. und 24. Oktober einen Batic-Kurs an, der die Grundlagen des Zeichnens vermitteln soll.

Musikalisch geht es unter anderem bei einem Schnupperkurs des Handglockenchors am 8. Oktober ab 19.15 Uhr im Gemeindehaus Caputh zu, unter der Leitung von Andra Sauerborn. Unter dem Motto „I love Percussion“ gibt Sabine Braun immer samstags im Oktober einen Workshop in Sachen Bodypercussion, Komposition mit Boomwhackers und Percussion mit Alltagsgegenständen im Taruk-Haus (ehemals Ankerhaus).

Schreibwerkstatt und Märchen

Literarisch wird es zum Beispiel beim Schreibtag in der „Manuskriptur“ am Caputher Schloss am 30. Oktober von 11 bis 18 Uhr. Autorin Barbara Tauber will bei den Teilnehmern Ideen wecken, die aufs Papier gebracht werden wollen.

Mit der Autorin Sigrid Varduhn geht es am 16. Oktober auf einen Erzählspaziergang rund um den Caputher Krähenberg, bei dem Märchen aus aller Welt erzählt werden. Am 17. Oktober gibt sie einen Zoom-Workshop für ganz kurze Geschichten, der zum täglichen Schreiben ermuntern soll.

In Ferch beteiligt sich die Kräuterwerkstatt von Heidi Knappe mit einer Kreativwerkstatt zur Seifenherstellung an dem Herbst-Programm. In der Waldgalerie Ferch ist außerdem an den Wochenenden der Bildhauer und Mosaikkünstler Marcel Krüßmann mit Workshops für Erwachsene und Kinder zu Gast.

Anmeldung erbeten

Am 5. und 6. Oktober gibt Ulla Schünemann in der Handweberei in Geltow einen zweitägigen Webkurs, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen ist zum Teil begrenzt, deshalb bitten die Partner des Kreativherbstes um vorherige Anmeldung. Das gesamte Programm mit allen Kontaktdaten ist auf der Webseite des Kultur- und Tourismusamtes Schwielowsee zu finden. Zum Flyer geht es hier.

Von MAZonline/fro