Geltow

In Geltow ist am Freitagmittag ein Mann ums Leben gekommen. „Die näheren Umstände sind noch unklar und sollen nun im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens geklärt werden“, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Vor Ort auf einem Grundstück in Geltow waren nach Polizeiangaben zuerst Rettungskräfte, die erfolglos versucht haben, den Mann wiederzubeleben. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Polizei wurde kurz nach 12 Uhr nach Geltow gerufen.

Vermutung: Mann soll von Leiter gestürzt sein

Nach bislang unbestätigten Meldungen soll der Mann im Vorgarten eines Wohnhauses von einer Leiter mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sein. Die Leiter soll an einem Baum gestanden haben.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gibt deshalb die Vermutung, dass er bei Säge- oder anderen Baumpflegearbeiten von der Leiter gestürzt ist. Die Polizei wollte das nicht bestätigen und verwies auf die Ermittlungen, die die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, klären sollen.

Von Jens Steglich