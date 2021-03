Geltow

Rund um das gerade entstehende Quartier am Petzinsee in Geltow sollen weitere Wohnungen gebaut werden. Die Prima Gruppe mit Sitz in Neuruppin plant dort aktuell neun Häuser mit mehr 20 Wohneinheiten sowie einen Spiel- und einen Parkplatz. Schwielowsees Gemeindevertreter sollten am Mittwochabend eigentlich die Aufstellung eines B-Plans auf den Weg bringen. Nach einer langen Debatte verwies Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) das Thema aber zurück in den Bauausschuss.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn obwohl das Fachgremium den Beschluss im Februar schon einstimmig durchgewunken hatte, gab es unter den Gemeindevertretern noch große Uneinigkeit. Geltows Ortsvorsteher Matthias Fannrich (Bürgerbündnis) forderte konkretere Angaben im Beschlusstext, um spätere Diskussionen mit dem Bauherren zu vermeiden. Andere Abgeordnete plädierten dafür, den Beschluss als ersten Schritt auf dem Weg zum B-Plan zu fassen, Einzelheiten seien später zu klären.

Anzahl der Wohnungen ist Streitpunkt

Strittig ist zum Beispiel, wie viele Wohnungen entstehen werden. Während die Prima Gruppe 28 eher kleinere Wohnungen favorisiert, wollen die Gemeindevertreter die Anzahl auf 25 begrenzen, weil sie wildes Parken an der Straße befürchten. Der künftige Bauherr begründet seine Angabe wohl damit, dass sich kleinere Wohnungen besser vermarkten ließen. Die Stellplatzsatzung der Gemeinde sehe zwar vor, wie viele Parkplätze gebaut werden müssten. „Aber nicht jeder hat nur ein Auto und der Rest steht dann an der Straße. Wir haben schon jetzt ein großes Problem mit ruhendem und rollendem Verkehr in Geltow“, erklärte Matthias Fannrich.

Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee Kerstin Hoppe (CDU) im Februar 2021. Quelle: Luise Fröhlich

Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) sieht den Rückzug der Vorlage auch am Donnerstag noch als die richtige Entscheidung. „Das Grundstück ist viel zu attraktiv, als dass wir nicht genau aufpassen sollten, welchen Beschluss wir fassen“, sagte sie der MAZ. Steffen Pfrogner, Architekt und Stadtplaner aus Potsdam, wurde von der Gemeinde für die Planungsleistung beauftragt und erarbeitete den Aufstellungsbeschluss. Er bringt zwar die Interessen des Bauherren ein, kennt aber als sachkundiger Einwohner im Bauausschuss der Landeshauptstadt auch die Bedenken des politischen Gremiums und der Bürger. Für ihr Bauprojekt hat die Prima Gruppe einen eigenen Architekten.

Verkehrsanalyse für Geltow gefordert

„Wir können nicht verhindern, dass an der Straße geparkt wird. Es sei denn, es gibt ein Parkverbot“, sagte Steffen Pfrogner. Mit Blick auf dieses Problem teilte er mit, dass der Landesbetrieb Straßenwesen inzwischen eine Gesamtverkehrsanalyse für Geltow gefordert hat. Ohne dieses Papier gibt die Behörde kein grünes Licht. Das Forstamt will indes, dass der sich in seinem Besitz befindliche Wald auf dem ein Hektar großen Grundstück nachgepflanzt wird.

Steffen Pfrogner, Stadtplaner und Architekt, aus Potsdam. Quelle: Michael Lueder

Für den Erhalt der Natur auf dem Areal setzt sich auch die Bürgerinititive „Naturnahes Geltow“ ein. Als vor etwa einem Jahr die ersten Pläne für das Bauprojekt veröffentlicht wurden, schloss sich die Initiative zusammen. „Wir haben zuerst 200 Unterschriften gesammelt“, sagt Mitglied Martina Kleinau (Grüne) aus Geltow. Nun wollen sie weiter dafür kämpfen, dass so viel Natur wie möglich bestehen bleibt.

Baustart frühestens in einem Jahr

Der erste Beschluss soll nach Ansicht einiger Gemeindevertreter zudem schon Nachpflanzungen möglichst im direkten Umfeld festlegen. Auf dem Grundstück, das zwischen der Petzin-, der Wentorfstraße sowie der Straße Am Petzinsee liegt, befinden sich derzeit noch einzelne Wochenendhäuser und Nebengebäude.

Wenn die Gemeindevertreter im Juni die Aufstellung des B-Plans beschließen, werden die Bürger anschließend informiert und dürfen sich zu den Plänen äußern. Angesichts des noch langen Planungsweges könnte der Bau frühestens nach dem Winter 2022 beginnen. Zusammen mit der „Résidence Petzinsee“ der Firma Callidus GmbH, die derzeit in direkter Nachbarschaft entsteht, werden in diesem Bereich mehr als 40 Wohnungen gebaut.

Von Luise Fröhlich