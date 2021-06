Schwielowsee

Der Schwielowsee bleibt touristischer Anziehungspunkt mit kultureller Vielfalt – auch in Pandemiezeiten. Die MAZ hat eine Auswahl an Kultur- und Freizeitveranstaltungen in Caputh, Geltow und Ferch zusammengestellt.

Musik: Klassik Open-Air und Orgelsommer

Im Caputher Orgelsommer spielt Ka Young Lee, Organistin aus Marburg, am 27. Juni unter dem Titel „Chaconne & Passacaglia“ Tanzmusik von Bach, Mendelssohn-Bartholdy und anderen. Am 4. Juli folgt „A Concert of Sacred Jazz“ mit dem in der Region bekannten Trio Songful. Die Musiker bieten Choral-Arrangements und Eigenkompositionen für Saxofon, Trompete und Orgel. Janis Pelmanis aus Berlin preist am 11. Juli „Helmut Walcha zum 30. Todestag“ und kontrastiert dabei Johann Sebastian Bach mit zwei Bachinterpreten der Neuzeit, Lothar Knepper und Helmut Walcha.

Am 18. Juli führt das Ensemble a Tre aus Potsdam mit Luthers Kirchenlied „Die beste Zeit im Jahr ist mein …“ und Werken für Orgel, Flöte und Horn die Zuhörer musikalisch durch das Jahr. Ganz andere Orgeltöne sind am 25. Juli zu hören, wenn Patrick Orlich aus Berlin mit schnellen Stücken, schwungvollen Melodien und Orgelimprovisationen bekannter Lieder „Tanzmusik“ erklingen lässt. Im August gibt es zwei weitere Orgelkonzerte. Alle Veranstaltungen finden in der Kirche Caputh statt, immer sonntags, 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Interessierte melden sich telefonisch unter 0151 15292559 an.

Schloss Caputh. Quelle: Luise Fröhlich

Das Schloss Caputh ist auch in diesem Jahr Schauplatz des „Klassik Open Air“. Das Berliner Residenz Orchester lässt am 24. Juli um 18.30 Uhr auf seiner „Musikalischen Sommerreise“ Werke von Händel, Vivaldi, Mozart, Boccherini und Avison erklingen und damit die Epoche des Barocks wieder aufleben mit seinen Sommerbällen auf den Landschlössern des Hofes und sommerlicher Musik auf dörflichen Wiesen. Tickets sind unter 033209/70345 erhältlich.

Kunst: Zeichnungen, Skulpturen und der Kurfürst

Im Atelier Ralf Wilhelm Schmidt in Caputh können Besucher in der Sammlung „Gezeichnet IV“ naturalistische Bleistift- und Tierzeichnungen von teilweise mehr als zwei Metern Größe entdecken. Vom 21. Mai bis 16. August ist diese Veranstaltung freitags bis montags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Schlossgalerie von Melanie Haape. Quelle: Friedrich Bungert

Am 25. Juni eröffnet in der Schlossgalerie Haape in Caputh die Ausstellung „Lichtung – das Spannungsverhältnis zwischen Kultur und Natur“. Die Caputher Künstlerin Ilka Raupach rückt ihre Holzskulpturen und Papiercollagen ins Licht der Ausstellungsräume und ins Blickfeld der Besucher. Bis zum 1. August ist die Ausstellung zu sehen, jeweils donnerstags, samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr.

Auch Kunstkurse können in der Schlossgalerie Haape besucht werden. Sabine Braun, Künstlerin und Kunsterzieherin aus Geltow, bietet „Malen am Morgen für Erwachsene“ an, mittwochs jeweils von 10 bis 12.15 Uhr. Am 23. und 30. Juni sowie am 28. Juli können Teilnehmer sich kreativ erproben und erleben, wie sie mit Materialien und Malutensilien Collagen wie auch Gemälde gestalten. Alle Techniken lassen sich zu Hause wiederholen. Die Anmeldung erfolgt über info@schlossgalerie-haape.de. Ab August können auch Kinder an kreativen Workshops teilnehmen.

Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-1688), der Große Kurfürst. Quelle: Wolfgang Pfauder/SPSG

Das Museum Schloss Caputh präsentiert zum 400. Geburtstag Friedrich Wilhelms von Brandenburg (1620–1688) die Ausstellung „Machtmensch, Familienmensch. Der Große Kurfürst“. Vom 12. Mai bis 31. Oktober zeigen Gemälde, Machtsymbolik, Hausrat und Möbel Facetten seines Lebens zwischen Politik und Familie. Die Gemäldesammlung „Ernst von Glasow – Ostpreußische Baudenkmäler und Landschaften“ illustriert Erinnerungen des Künstlers (1897-1969) an seine Heimat Ostpreußen. Seine Kohle- und Tuschezeichnungen sind vom 6. Juni bis 22. August zu betrachten. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 10 bis 17:30 Uhr. Tickets können unter 033209 70345 bestellt werden.

Das Museum der Havelländischen Malerkolonie in Ferch verlängert die Ausstellung „Gerhard Graf – Von Berlin in die Mark“ bis zum 31. Juli. Im Anschluss werden bis 24. Oktober Werke des Berliner Malers „Willy Herrmann – ein Maler des Havellandes“ ausgestellt. Wie andere Künstler der Havelländischen Malerkolonie ließ auch Herrmann (1895-1963) sich von der Landschaft um den Schwielowsee für seine Bilder inspirieren. Das Museum ist samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Tickets und Anmeldung 033209 21025.

Lesung: Eugen Ruge mit „Metropol“

Eugen Ruge ist diplomierter Mathematiker, 1954 im Ural geboren. Er kann auf eine erfolgreiche Laufbahn als Schriftsteller zurückblicken. In der Kirche Caputh liest er am 25. Juni um 19.30 Uhr aus seinem neuen Bestseller „Metropol“, einem Tatsachenroman, der auf der Geschichte seiner Familie basiert und zur Zeit der stalinistischen „Säuberung“ der 1930er-Jahre in der Sowjetunion spielt. Tickets unter 0176 61399413.

Eugen Ruge, Schriftsteller. Quelle: kulturforum.de

Workshops: Kräuter und Weben

Kräuterpädagogin Heidi Knappe lädt Experimentierfreudige ein, in ihrer Kräuterwerkstatt Ferch Zutaten und Rezepte kennenzulernen und zu erproben. Am 26. Juni und 30. Juli zum Beispiel steht ihr Workshop von 16 bis 18 Uhr unter dem Motto „Gurke und Prosecco – Der Freundinnennachmittag“. Hier können Teilnehmer ein Wildkräuter-Pesto selbst herstellen und mit Prosecco und Kräutersnacks genießen. Weitere Veranstaltungen finden sich auf der Webseite von „Kraeuter-Heidi“. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Interessierte melden sich unter 033209 439078 an.

"Kräuter-Heidi" Heidemarie Knappe. Quelle: Rüdiger Braun

„Webkurse“ finden am 6. und 7. Juli unter Anleitung von Handwebermeisterin Ulla Schünemann in der Handweberei Geltow, einer der größten und ältesten Handwebereien Deutschlands, statt. Mit ihrem Team führt sie an Originalwebstühlen in die Kunst des Weberhandwerks ein. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das gewebte Stück – z.B. einen Schal, einen Tischläufer – können die Teilnehmer mit nach Hause nehmen. Zu den zweitägigen Kursen können sich zwei bis drei Personen anmelden, unter 03327 55272. Weitere Kurse folgen im August und September.

Von Hilda Steinkamp