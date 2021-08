Schwielowsee

Ein Musikstück für die ganze Familie, Märchen im Schlosspark Caputh und Malkurse mit einer Geltower Künstlerin: Für die kleinen Schwielowseer gibt es in diesem Sommer noch einiges zu erleben – unter anderem diese drei Veranstaltungshighlights:

Fontane für Groß und Klein

Die Fercher Obstkistenbühne lädt am 26. August um 15.30 Uhr zu einer Familienveranstaltung im Freien ein: „Was Fontane nicht erlaufen“ ist ein Musikstück mit Liedern, Geschichten und Sprüchen, das zurück ins späte 19. Jahrhundert führt, als der Dichter um den Schwielowsee zog. Das Publikum bekommt zum Rhythmusklappern und Applausklatschen Märkische Holzpatinen in die Hand. Anmeldung und Tickets unter 033209/71 44 0.

Hofdame erzählt Märchen

Auch „Feenmärchen und Musik am Hofe“ versetzt die kleinen und großen Zuschauer am 15. August ab 14 Uhr in eine vergangene Zeit, an den Hof des französischen Sonnenkönigs im 17. und 18. Jahrhundert. Eine Hofdame erzählt Märchen von Feen, Zaubergärten und Pflanzen, mit Musik gehen die Zuschauer auf Entdeckungsreise durch den Park und das Schloss Caputh. Anmeldung und Tickets: 033209/70 34 5.

Malwerkstatt in Caputh

In der „Malwerkstatt“ von Sabine Braun in der SchlossGalerie Haape können Kinder ab 10 Jahren in einer Gruppe bis zu 8 Teilnehmern eigene Projekte entwerfen und gemeinsam gestalten, mit ebenso viel Maltechnik wie Fantasie. Die Kurse finden ab August jeweils mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr statt. Anmeldung unter info@schlossgalerie-haape.de.

Von Hilda Steinkamp