Geltow

„Eine Stadtvilla gehört in die Stadt“, sagt Sylvia Berg. Die Geltowerin zeigt das „Biotop“ mit kniehohen Gräsern, alten Obstbäumen und großen Mohnblumen direkt hinter ihrem Garten. Auf diesem verwilderten, langgezogenem und schmalen Grundstück im Kuckucksweg 15 will ein Investor fünf Doppelhäuser bauen. Gegen die Art und Masse der geplanten Bebauung wehrt sich eine neu gegründete Bürgerinitiative (BI) mit dem Namen „Erhaltet das Ortsbild Geltows“.

Sylvia Berg ist deren Sprecherin und würde, sollte das Bauvorhaben Wirklichkeit werden, von ihrer Terrasse aus direkt auf eine zweieinhalbgeschossige Stadtvilla blicken, die nur etwa sechs Meter von ihrem Grundstück entfernt stünde. Rundherum besteht die Siedlung hauptsächlich aus Häusern im Bungalow-Stil, Eigenheimen mit höchstens anderthalb Etagen und Wochenendgrundstücken. „Wir wollen die Bebauung nicht verhindern, sie soll nur ins Ortsbild passen“, betont ihr Nachbar Sven Geserich. Gegen drei bis vier Einfamilienhäuser sei beispielsweise nichts einzuwenden.

Ortsbeirat und Fachausschuss lehnen Projekt ab

Innerhalb von nur zwei Tagen nach der Gründung sammelte die BI allein 370 Unterschriften im Ort. „Das entspricht rund zehn Prozent der Einwohner Geltows“, so Sven Geserich. Gegen das Bauprojekt sind auch die politischen Gremien der Gemeinde, die im Ortsbeirat und im Bauausschuss über eine Informationsvorlage zu den Plänen beraten haben. Die Ablehnung fiel in beiden Fällen sogar einstimmig aus. Zunächst ging es um zwei Doppelhäuser und ein großes Mehrfamilienhaus, dann um drei Doppelhäuser und vor der jüngsten Sitzung des Bauausschusses legte der Investor eine noch größere Planung mit fünf Doppelhäusern vor.

Um dieses Grundstück dreht sich der Protest in Geltow. Quelle: Luise Fröhlich

Nicht die Gemeinde entscheidet

Vor der Sitzung des Bauausschusses hatten sich Vertreter der BI am Sitzungsort postiert und mit selbst gemalten Transparenten auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Die Gemeinde spricht sich ebenso gegen die Pläne aus, hat aber nur ein begrenztes Mitspracherecht, sollte es zu einem Genehmigungsverfahren kommen. Denn das führt der Landkreis. Zudem handele es sich um Privatland, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU). „Noch ist kein Bauantrag gestellt, aber wenn der Investor einen stellen würde, würde die Gemeinde dazu beteiligt werden“, sagte sie. Über eine negative Stellungnahme könnte sich der Landkreis jedoch hinwegsetzen, wie er es bereits vor vier Jahren bei einem Nachbar-Mehrfamilienhaus getan hat.

Referenz für diese Entscheidung war damals die große, 1913 erbaute Villa im Kuckucksweg 13. Die Anwohner fürchten nun, dass diese beiden hohen Gebäude in der Siedlung als Vorbild dienen und die Baubehörde des Landkreises auf dieser Grundlage eine Genehmigung für die Stadtvillen aussprechen könnte. „Hier geht es doch nur ums Geldverdienen, der dörfliche Charakter geht immer mehr verloren. Für uns steht auch mit Blick auf die anderen Bauprojekte in Geltow die Frage im Raum, wo will die Gemeinde hin? Es rumort im Ort“, sagt Sylvia Berg, die seit 1994 in Geltow lebt. Die Initiative will dafür kämpfen, dass die beiden großen Nachbarhäuser als Solitäre oder Unikate eingestuft werden und die Bebauung auf dem besagten Grundstück ortsüblich nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches bleibt.

Verkehr wäre ein weiteres Problem

Ein ungutes Gefühl haben die Vertreter der Initiative auch, was den künftigen Autoverkehr in der kleinen Siedlung am Waldrand angeht, würden so viele neue Nachbarn hinzukommen. Denn auch am nahegelegenen Gaisberg soll weiter gebaut werden. Sichere Schulwege für die Kinder seien die Straßen dort schon lange nicht mehr, sagt Sylvia Berg. Wenn sich zwei Autos begegnen, wird es eng. Und auch die B1 könne keinen Verkehr mehr aufnehmen, sagt die Geltowerin.

Desweiteren müssten viele alte und auch schützenswerte Bäume den großen Häusern weichen. Sylvia Berg hat den Baumbestand dokumentiert und kennt auch die große Artenvielfalt auf dem zuletzt ungenutzen Stück Land. „Wir haben hier zum Beispiel Zauneidechsen, Fledermäuse oder Blaue Holzbienen“, zählt sie auf. Um den Erhalt der Natur kämpft auch die Bürgerinitiative, die sich bezüglich eines Bauprojektes am Petzinsee gegründet hatte.

Baubehörde hält sich bedeckt

Die Kreisverwaltung bestätigte zwar auf Nachfrage, dass noch kein Bauantrag für den Kuckucksweg 15 vorliegt, äußerte sich zu seiner Position aber vorerst nicht. Sylvia Berg zufolge wolle sich die Baubehörde die Situation vor Ort ansehen, bevor sie entscheidet. Der Investor soll dem Vernehmen nach der Berliner Unternehmer Jens Weigl sein. Eine MAZ-Anfrage zu dem Thema ließ er bis Mittwochnachmittag unbeantwortet. Auch die BI habe keinen persönlichen Kontakt zu ihm.

Von Luise Fröhlich