Schwielowsee/Werder/Bad Belzig

Der mittelmärkische Verkehrsbetrieb Regiobus hat in dieser Woche einen neu designten Gelenkbus der Kulturbuslinie 607 vorgestellt. Das mit einem Schmetterling gekennzeichnete Fahrzeug fährt Anwohner und Touristen rund um den Schwielowsee und hält an interessanten Zielen dieser Havellandschaft. „Der neue Kulturbus wirbt mit jeder Fahrt für diese Reise per ÖPNV rund um den Schwielowsee“, sagt Regiobus-Sprecherin Anette Lang. „Das fabrikneue Gelenkfahrzeug bietet für seine Fahrgäste die Annehmlichkeiten eines modernen Linienbusses: Barrierefreiheit, kundenfreundliches WLAN sowie USB-Ladebuchsen.“

Die Regiobus biete mit ihren saisonalen Linien wie der Kulturbuslinie zusätzliche attraktive ÖPNV-Verbindungen zu touristisch interessanten Zielen Potsdam-Mittelmarks, so Lang weiter. Gleichzeitig nutze das Unternehmen des Landkreises seine Möglichkeiten, um mit der Gestaltung der Fahrzeuge für die Region, den ÖPNV und das Unternehmen zu werben. Die Kulturbuslinie 607 fährt zwischen Ostern und Oktober an den Wochenenden in einem engeren Takt.

Vom Caputher Schloss bis zur Bockwindmühle in Werder

Christian Stein, 1. Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark, sagt dazu: „Ein solch ansprechend gestalteter und ausgestatteter Linienbus wie dieser neue Kulturbus, lädt dazu ein, den eigenen PKW stehen zu lassen und per ÖPNV die Region zu erkunden. Das ist genau das, was wir in Potsdam-Mittelmark wollen.“

Zusammen mit Werder habe Schwielowsee die Vision einer gemeinsamen touristischen Vermarktung der Region entwickelt, ergänzt Kerstin Hoppe ( CDU), Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee. „Im Sommer 2007 starteten wir mit einem Testlauf der Kulturbuslinie. Seit 2008 gehört sie zum festen Angebot in der Saison. Ich freue mich, dass dieses schöne Neufahrzeug jedem zeigt, welche Vielfalt wir zu bieten haben - vom Schloss Caputh bis zum Bonsaigarten in Ferch oder der Bockwindmühle in Werder.“

Von MAZonline