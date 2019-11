Geltow

Der Rewe-Markt in Geltow hat eröffnet. Und mit ihm eine neue Filiale der Bäckerei-Kette Exner am Standort. Filialleiter des Rewe-Supermarktes ist Christopher Titze. Der Markt wurde mit einem neuen Konzept der Rewe-Gruppe gebaut, wonach das Sortiment unter anderem an den jeweiligen Standort und die Kundenwünsche angepasst ist. So gebe es Obst und Gemüse aus der Region, teilt Stephanie Behrens, Unternehmenssprecherin der Region Ost, mit. Zudem seien breitere Gänge mit niedrigeren Regalen gebaut worden.

„Wir freuen uns sehr, dass mit diesem Markt eine weitere Vielfalt in der Versorgung unserer Bürger gewährleistet ist und wohnortnahe Arbeitsplätze geschaffen wurden“, sagt Angela Junge, Assistentin von Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU).

Von Annika Jensen