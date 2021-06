Geltow

Einen neuen Kleinkindwagen mit sechs Sitzplätzen kann die Kita „Villa Sonnenschein“ in Geltow künftig nutzen. Das Vorgängermodell, ein klassischer Bollerwagen, steht zwar noch, wird aber bald in Rente gehen, sagte die Vize-Kitaleiterin Manuela Hartmann. Gesponsert wurde der Wagen vom Energiekonzern Edis, der zudem unweit der Kita eine weitere Trafostation hat bemalen lassen. Sie befindet sich direkt am Obstweg, zeigt drei junge Sportler und bezieht sich damit thematisch auf den direkt dahinterliegenden Sportplatz der Schule.

2020 war die Station am Rewe-Markt dran

Im vorigen Jahr hatte Edis die Trafostation am Rewe-Markt bemalen lassen (MAZ berichtete). Auch im jetzigen Fall war die Firma „Art-efx“ für die Gestaltung zuständig. Vor 17 Jahren hat Edis bereits begonnen, die Fassaden der Trafohäuschen umzugestalten, damit sie sich besser ins Ortsbild einfügen, erklärte Edis-Kommunalreferent Heiko Nimpsch.

Von Luise Fröhlich