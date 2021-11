Geltow

Immer mehr Wohnhäuser besiedeln die engen Straßen in Geltows Norden. An den Kreuzungen zur B1 müssen Autofahrer in Stoßzeiten schon jetzt lange warten, Gehwege sind Mangelware. Und in den kommenden Jahren ist mit weiterem Zuwachs zu rechnen: In dem Gebiet nördlich der B1, grob betrachtet zwischen Baumarkt und Meiereistraße, könnten laut einer Prognose der Gemeinde 279 weitere Wohneinheiten entstehen. Hinzu kommt die bereits erfolgte Erweiterung der Grundschule, die mitten in diesem Areal liegt, um 50 Plätze und der damit gestiegene Bring- und Abholverkehr. Wie kann dieses Gebiet künftig noch mehr Verkehr bewältigen?

Mit dieser Frage beschäftigt sich das Verkehrskonzept für Geltows Norden, das eine Berliner Ingenieurgesellschaft erarbeitet hat. Dieses wird bei einer Sondersitzung des Ortsbeirates am Dienstag im Fercher Rathaus vorgestellt und diskutiert. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist der B-Plan „Am Pappeltor Nord“, mit dessen Beschluss der Weg für zwölf bis 14 Einfamilienhäuser neben dem Joseph-Wrede-Weg geebnet wird. „Dieses Bauvorhaben war der Endauslöser für einen Gedanken, den wir schon seit fünf Jahren haben“, sagt Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU). Schon damals, in Zusammenhang mit dem Ausbau der Schule und später der Entwicklung des neuen Sportplatzes, sei die Frage aufgekommen, wie der Verkehr in dem gesamten Wohngebiet künftig fließen soll.

System aus Einbahnstraßen

Die meisten neuen Wohnungen in dem Gebiet könnten auf dem jetzigen Areal der Recyclingfirma Richter entstehen, wenn diese ihren Standort verlassen hat. Auf dem Mühlenberg besteht Potenzial für 60 Einheiten, 58 weitere hätten Platz auf dem Feld nördlich der Schule. Die Analyse geht schätzungsweise davon aus, dass drei Menschen in einem Haushalt leben, also kämen bei den 279 Wohneinheiten 837 Bewohner hinzu. Das Verkehrskonzept betrachtet den Ist-Zustand und schlägt zwei Verbesserungen vor. Der erste Fall ließe sich kurzfristig umsetzen, der andere langfristig.

Veränderung der Verkehrsführung Quelle: Laines Rumpff

Zunächst ist ein Einbahnstraßen-System geplant. „Einbahnstraßen gibt es ja jetzt schon, aber mit dem System wollen wir es eben schaffen, den Hauptverkehrsstrom hinter dem Wohngebiet ein- und abzuleiten“, erklärt die Bürgermeisterin. Die Wildparkstraße wäre zum Beispiel bis zum Moosweg nur in Richtung Norden befahrbar und die nördliche Meiereistraße vom Abzweig am Reiterhof bis zur Einfahrt zur Bergmeierei nur nach Süden. Die anderen Abschnitte der Fahrbahnen blieben zweispurig. Um den Joseph-Wrede-Weg zu entlasten, würde die Einbahnstraße im östlichen Moosweg umgedreht werden. Diese Konstellation würde laut Analyse allerdings nicht den Knoten an der Auffahrt von der Straße Am Pappeltor zur B1 lösen.

Straßen sollen sicherer werden

Das käme erst mit dem zweiten Teil des Verkehrskonzeptes. Vom Wildgatter abzweigend soll dabei der Verkehr über den Mühlenberg rein- und rausfließen – und zwar über eine neue Straße, die ab dem Fußballplatz hinter dem Baumarkt entlang auf die B1 führen soll. Außerdem soll zum Beispiel eine Verbindung zwischen dem Obstweg und der Straße Am Wildgatter entstehen, die beidseitig befahrbar ist. Der Moosweg würde durchgehend zur Einbahnstraße werden.

Stark involviert in die Erarbeitung des Konzeptes war Ortsvorsteher Matthias Fannrich (Bürgerbündnis). Er stellt klar, dass die Straßen in Geltow wie in vielen anderen Orten auch zu Zeiten angelegt wurden, in denen es noch wesentlich weniger Verkehr gab. „Wir können es jetzt an einigen Stellen korrigieren“, sagt er, aber es gebe Grenzen. Bestimmte Bereiche würden durch die Maßnahmen, die in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden sollen, entlastet. Außerdem würde das Straßensystem, insbesondere auch der Schulweg, an Sicherheit für alle Beteiligten gewinnen. Perspektivisch ist auch für den Süden Geltows ein Verkehrskonzept nach diesem Vorbild geplant – erstellen soll es ebenfalls das Büro „Schlothauer & Wauer“ aus Berlin.

Info: Wer als Gast an der Sondersitzung am Dienstag um 18 Uhr teilnehmen will, sollte sich schnell bei der Verwaltung anmelden, denn es gibt wegen der Corona-Hygieneregeln nur sehr wenige Plätze. Falls Bedarf besteht, wäre eine zusätzliche Informationsveranstaltung denkbar, sagte Kerstin Hoppe. Das gesamte Verkehrskonzept ist online im Ratsinformationssystem einsehbar.

Von Luise Fröhlich