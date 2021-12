Neues Verkehrskonzept für Geltow Nord: Anwohner wehren sich weiter

Geltow

In der kommenden Woche wird über das neue Verkehrskonzept für Geltow Nord in der Gemeindevertretung Schwielowsee abgestimmt. Nachdem das Konzept in einer Sondersitzung und in den Ausschüssen vorgestellt wurde, hat Thomas Scholz vom Planungsbüro Schothauer & Wauer am Mittwochabend zum ersten Mal Fragen und Hinweise von gut 100 Anwohnern in einer von der Gemeinde Schwielowsee veranstalteten Versammlung in der Mehrzweckhalle des Geltower Sportvereins beantwortet.

„Verkehrssituation wird sich verschlechtern“

Bestens vorbereitet, hagelte es von den Anwohnern Kritik am Konzept. Der Tenor: Die Verkehrssituation im Wohngebiet wird sich verschlechtern. Die Belastung wird zu- und die Sicherheit abnehmen, da erhebliche Umwege gefahren werden müssten auf untauglichen viel zu engen Wohnstraßen. Weder seien die Belange der Anwohner einbezogen noch Alternativen geprüft worden. „Die Frage bleibt offen, taugen diese Straßen für die Anforderungen“, sagte eine Anwohnerin mit Blick auf die geplante Verdichtung des Wohngebietes um 267 Wohneinheiten.

Scholz entgegnete, wer ohne Stau in der Region leben möchte, der müsse wegziehen. Der Verkehrsfluss in den Wohnstraßen entspreche auch zukünftig längst nicht dem von Hauptverkehrsstraßen. Mittelfristig empfehle man zudem Straßen neu zu bauen.

„Wir stehen noch ganz am Anfang“

Ortsvorsteher Matthias Fannrich (Bürgerbündnis Schwielowsee) räumte ein, dass sämtliche Detailfragen bis kommenden April zu klären seien. „Ein Konzept ist nur die Vorplanung. Wir stehen noch ganz am Anfang.“ Eine weitere Verkehrserfassung über 24 Stunden könne er sich vorstellen. „Unser Interesse ist es, jungen Familien zu ermöglichen herzuziehen. Das geht nur mit dem neuen Verkehrskonzept.“ Es sei wahrzunehmen wie ein Geländer zum Festhalten auf dem Weg hin zu Veränderungen.

„Straßen werden erst ertüchtigt“

Fannrich versprach aber auch: „Erst wenn die Straßen entsprechend ertüchtigt sind, wird das neue Einbahnstraßensystem des Konzeptes umgesetzt.“ Mit rund 90 000 Euro könne der Ortsbeirat die Meiereistraße in die Lage versetzen, um den meisten Verkehr aus dem Wohngebiet rauszuhalten. Deren Anwohner verwiesen auf den desolaten Zustand und die unübersichtlich gefährlichen Kreuzungsbereiche. „Hauptsache der Verkehr wird von der B1 ins Wohngebiet gebracht“, so die Kritik. Der Verkehr sei nur begutachtet worden, damit der Landesstraßenbetrieb zustimme. „Abbiegen rein ins Wohngebiet soll dagegen an drei Stellen möglich werden“, ärgerten sich die zahlreich erschienen Geltower und Geltowerinnen.

Ziel: Verkehr gerechter verteilen

Mit einem Beschluss verpflichtet sich die Gemeinde in den nächsten zwei Jahren, den ersten Teil des Konzeptes umzusetzen. Ziel: den Verkehr gerechter verteilen. Mit den zu engen Straßen müsse man jetzt schon leben, verteidigte Fannrich sein Interesse, auch für zuziehende Familien offen zu sein. Rücksichtnahme und Verzicht aufs Auto empfahl der Ortsvorsteher. Das reichte einem Vater nicht, der sich stellvertretend für viele empörte, dass die Sicherheit des Schulweges überhaupt nicht berücksichtigt sei. Auf den versprochen Gehweg zur Schule warte man schon seit Jahren.

267 Unterstützer unterschrieben Petition

Ende November startete Susanne von Dewitz die „Petition für mehr Bürgerbeteiligung bei der Verkehrsplanung in Geltow Nord“. 267 Unterstützer haben bereits unterschrieben. Dokumentiert sind auch auf 31 Seiten Beschwerden und Hinweise aus Geltow an die Gemeinde. Sie sind genau so wie das 140-Seiten starke Verkehrskonzept im Bürgerinformationssystem Allris-System online einzusehen. Gemeinsam konnten Anwohner ihre Interessen gut vertreten – die Diskussion wird weitergehen.

