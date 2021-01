Ferch/Werder

Das umstrittene und im Land Brandenburg bisher einzigartige Online-Verfahren bezüglich der Genehmigung von sieben Windrädern auf Fercher Gebiet im Wald beginnt am Mittwoch. Wegen der Corona-Pandemie kann der Termin nicht wie sonst üblich in einer direkten Erörterung von Angesicht zu Angesicht stattfinden ( MAZ berichtete). Die Umweltschützer, die sich seit Jahren für den Erhalt des Waldes und der Tiere einsetzen, kritisieren das.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bei einer Erörterung kann man gleich im Gespräch reagieren oder Nachfragen stellen, das ist so natürlich nicht möglich“, sagt Ortsvorsteherin Eveline Kroll von der Bürgerinitiative Bliesendorf. Auch für Glindows Ortsvorsteher Sigmar Wilhelm (Freie Bürger) ist es unbegreifbar, dass das Landesamt für Umwelt (LfU) den Weg der Online-Konsultation gewählt hat. „Wir verschieben wegen der Corona-Pandemie Sitzungen der Ausschüsse und Ortsbeiräte, halten alles Mögliche an, warum nicht auch in diesem Fall?“, fragt er sich. Das Landesamt begründete die Wahl damit, dass den Einwendern mit diesem Verfahren gerade die Möglichkeit gegeben werden soll, sich zu äußern, anstatt bei einem Vor-Ort-Termin die Teilnehmerzahl wegen der Pandemie begrenzen zu müssen.

Anzeige

Wie läuft das Verfahren ab?

Immerhin gingen 1310 Einwendungen zum geplanten Windpark „Dachsberg“ ein – eine Rekordzahl und etwa dreimal mehr als beim Genehmigungsverfahren für die Tesla-Fabrik in Grünheide. Die Online-Konsultation läuft bis 10. Februar und funktioniert so: Der Antragsteller der Windräder, Notus Energy, hat bereits schriftlich auf die eingegangenen Einwendungen reagiert. Die Antworten sind in einem Dokument mit den Äußerungen der Behörden zusammengefasst und ab Mittwoch auf dem Landesportal für Umweltverträglichkeitsprüfungen für die Teilnahmeberechtigten zugänglich. In Papierform liegt das Dokument beim Landesamt für Umwelt und im Rathaus Ferch aus (Anmeldung erforderlich).

Videochat mit bis zu 50 Teilnehmern

Die Einwender können wiederum bis 10. Februar schriftlich auf die Antworten reagieren oder ihre Argumente präzisieren. Neue Einwendungen sind nicht möglich. Laut Landesamt ist mit Abschluss der Online-Konsultation die Beteiligung der Öffentlichkeit in dem Genehmigungsverfahren beendet. Die Entscheidung über den Bau der Windräder wird also danach getroffen.

Anfang Januar hatte Notus Energy den ursprünglich geplanten Info-Termin in Form eines Videochats nachgeholt, was Neuland für das Unternehmen war. Zu Spitzenzeiten nahmen 50 Leute daran teil, wie Mirko Hannemann, Projektleiter bei Notus auf MAZ-Nachfrage mitteilte. „Obwohl es natürlich auch viele kritische Fragen gab, haben wir den Austausch als sehr sachlich und konstruktiv erlebt. Gerade zum Thema Naturschutz und Ausgleichsmaßnahmen gab es viele Fragen im Detail“, sagte er. Aus geplanten zwei Stunden Videochat wurden drei. Offen gebliebene Fragen sollen in den nächsten Tagen auf der Webseite beantwortet werden.

Widersprüche bei Fledermaus-Population

Unter anderem ging es um die schützenswerte Fledermaus-Population, wie Eveline Kroll berichtete. Laut Karsten Bathe, dem ehrenamtlichen Naturschutzhelfer des Landkreises, wird dem Gebiet der Bliesendorfer Heide eine überregionale Bedeutung hinsichtlich der Fledermaus-Quartiere attestiert. 13 verschiedene Arten leben dort, elf brüten in den Wäldern. Sie umzusiedeln, sei nicht leicht, denn Fledermäuse sind sehr ortstreu. „Es ist immer eine schwierige Frage. Ich selbst habe viel übrig für erneuerbare Energien, aber man muss das Risiko für die Natur abwägen“, sagt er. Die Abschaltung der Windräder in der Nacht mindere das Risiko für die Fledermäuse nur bedingt.

Aus Sicht von Notus Energy könne nicht von einer überdurchschnittlichen Fledermaus-Population im gesamten Gebiet um die geplanten Anlagen gesprochen werden. Die Diversität, Aktivität und Nutzung des Areals durch die Tiere sei unterschiedlich verteilt, sagt Mirko Hannemann. Spezialisten haben Jagdgebiete, Flugkorridore und Quartierbereiche untersucht. Die Ergebnisse sind in der Planung berücksichtigt.

Von Luise Fröhlich