Kurz vor der Sitzung des Kreistags kommt noch einmal Druck aus Schwielowsee für eine öffentliche Gesamtschule und gegen die Förderung für die Hoffbauer-Schule in Glindow. Der Grünen-Gemeindevertreter Dirk Hünerson hat vor etwa einer Woche eine Online-Petition gestartet, der sich bis jetzt mehr als 300 Menschen angeschlossen haben. Laut Titel setzt sie den Fokus auf Chancengleichheit durch eine staatliche, erreichbare Gesamtschule in der Region. Die Unterzeichner stammen nicht nur aus Schwielowsee, sondern auch aus Werder oder Michendorf.

Forderung: Antrag zurückstellen

„Die geplante Schule (in Glindow, Anm. d. Red.) ist frei für alle, aber auch konfessionell und muss von Eltern über Schulgeldbeiträge mitfinanziert werden“, heißt es in dem Petitionstext. Darin fordern die Unterstützer letztlich, dass der Antrag über die Förderung der Hoffbauer-Gesamtschule mit insgesamt 15 Millionen Euro zurückgestellt werde bis Alternativen in Schwielowsee geprüft sind. Am 29. April soll der Kreistag genau über diesen Zuschuss entscheiden. Die Flächen in Caputh und Geltow sind unter einigen Kreisabgeordneten umstritten, weil sie teilweise nicht zusammenhängend im Besitz der Gemeinde sind und zunächst ein B-Plan erstellt werden müsste, was Zeit und Geld kostet.

Eine Fläche an der Michendorfer Chaussee in Caputh wurde für den Neubau einer Gesamtschule vorgeschlagen. Quelle: Luise Fröhlich

Knappe Entscheidung erwartet

Gegenwind für die Pläne der Kreisverwaltung gab es aus Schwielowsee von Beginn an. In den bisherigen Abstimmungen der Ausschüsse kam der Antrag der Kreisverwaltung aber, wie berichtet, mit knapper Mehrheit durch. Zuletzt erhielt allerdings auch ein Gegenantrag der Grünen ein positives Votum, nach dem Sondierungsgespräche zum Bau einer Gesamtschule mit Schwielowsee aufgenommen werden sollen. Würden bis nächste Woche 1900 Unterschriften zusammenkommen, würde der Kreistag automatisch zu einer Stellungnahme aufgefordert werden. Eingereicht wird die Petition aber auch, wenn dieses Quorum nicht erfüllt wird.

