Caputh

Aus Caputh wurden am Mittwochmorgen mehrere Einbrüche gemeldet.

Kiosk in Caputh durchwühlt

Zunächst wurde die Polizei zum Parkplatz Weinbergstraße gerufen. In der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte die Tür eines Kioskes aufgebrochen. Drinnen durchwühlten sie alles, aber es ist noch unklar, was sie gestohlen haben. Allerdings verursachten die Täter großen Schaden in fünfstelliger Höhe. Unter anderem wurde eine hochwertige Eismaschine beschädigt. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren.

Tür zu Gaststätte aufgebrochen

Auch aus der Straße Zum Strandbad wurde ein Einbruch in eine Gaststätte mitgeteilt – ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch. Dort wurde eine Tür gewaltsam geöffnet, der Gastraum durchwühlt. Möglicherweise erbeuteten die Täter Wechselgeld, genaueres wird ermittelt. Der bisher bekannte Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Tresor aus Restaurant gestohlen

Gegen Mittwochmittag wurde noch ein Einbruch in ein Restaurant in der Lindenstraße angezeigt. In der Nacht hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Beim Durchsuchen der Räume stießen sie auf einen kleinen Tresor, den sie komplett mitnahmen. Der Schaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Es wurden Spuren gesichert.

Zeugen, die Hinweise auf Täter oder die Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/5 50 80 zu melden oder alternativ das Hinweisformular im Internet zu nutzen.

Von MAZonline