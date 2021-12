Schwielowsee / Kloster Lehnin

In den vergangenen Tagen waren wieder Einbrecher in der Region unterwegs. Die Polizei meldet dazu Fälle aus Wildpark-West sowie aus Grebs.

Einbrüche in Grebs und Wildpark-West

Bereits am Freitagnachmittag waren bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kloster Lehniner Ortsteil Grebs eingedrungen. Sie schlugen zwischen 16 und 17 Uhr zu und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. Ein Kriminaltechniker sicherte die Spuren am Tatort.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Nacht zu Sonntag waren Einbrecher im Schwielowseer Ortsteil Wildpark-West aktiv. Dem Nachbarn eines Hauses in der Straße Am Ufer war gegen 1 Uhr aufgefallen, dass die Garage nebenan offenstand und dort Licht brannte. Er wusste aber, dass seine Nachbarn zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht daheim waren, und rief die Polizei.

Lesen Sie auch:

Die Beamten stießen vor Ort nicht mehr auf den oder die Täter. Am Garagentor stellten sie jedoch mehrere Hebelspuren fest, die auf einen Einbruch schließen ließen. Aus der Garage wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Ins Wohnhaus waren die Täter nicht eingedrungen. Die Kripo ermittelt nun.

Hinweise zu den Fällen können über das Internetportal der Polizei Brandenburg gegeben werden.

Von MAZonline