Am Dienstagabend starb ein 47-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall in Geltow. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann von Wildpark West kommend in Richtung Werder, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen 22 Uhr frontal mit einem Baum.

Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. l Quelle: Julian Stähle

Ersthelfer holten den Fahrer des Opel Tigra noch aus dem Fahrzeug und versuchten, ihn wiederzubeleben. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Durch die Wucht des Aufpralls fing das Fahrzeug zudem Feuer und brannte aus. Die Feuerwehr Schwielowsee löschte die Flammen.

Die Straße war gesperrt. Quelle: Julian Stähle

Für die Dauer der Maßnahmen vor Ort musste die Straße in beide Richtungen für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. An der Einsatzstelle befanden sich neben der Polizei Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Kriminaldauerdienstes. Die Unfallursache ist Gegenstand der derzeit noch laufenden Ermittlungen.

