Bliesendorf

Im letzten Schritt des Verfahrens um den umstrittenen Bau der sieben Windräder im Wald bei Ferch haben sich erneut mehr als 350 Menschen beim Landesamt für Umwelt dagegen ausgesprochen. Die Debatte mit Fachbehörden, dem Antragsteller Notus Energy und den Einwendern fand aufgrund der Corona-Pandemie landesweit erstmals in Form einer Online-Konsultation statt. Erwiderungen konnten digital abgegeben werden oder persönlich bei der Poststelle des Landesamtes, wie es Eveline Kroll, Bliesendorfs Ortsvorsteherin, getan hat.

Allein 200 Reaktionen aus Bliesendorf

Sie gab in einem Karton gesammelt allein 200 Erklärungen aus Bliesendorf, 60 aus Elisabethhöhe, 50 aus Werder und Schwielowsee sowie 55 aus den umliegenden Gemeinden und Orten wie Kloster Lehnin oder Fichtenwalde ab. Eine umfangreiche Reaktion stammt vom Waldkleeblatt-Verein. Effektiv hätten die Einwender nur zwei Wochen Zeit gehabt, ihre Stellungnahmen zu formulieren, was Eveline Kroll an dem Verfahren kritisiert. „Außerdem war alles sehr klein geschrieben. Selbst bei einem A3-Ausdruck musste ich die Lupe nehmen“, sagt sie. Weiterhin seien nicht alle Einwender namentlich genannt worden, so dass die Zuordnung, zum Beispiel ob oder um welche Fachbehörde es sich handelt, oft gefehlt habe.

Landesamt bisher zufrieden mit Verfahren

„Nach unserer ersten Einschätzung ist die Online-Konsultation technisch und organisatorisch zufriedenstellend durchgeführt worden“, sagte der Sprecher des Landesamtes, Thomas Frey, auf Nachfrage der MAZ. Dies werde aber noch tiefergehend analysiert. Wie viele Erwiderungen digital und wie viele bei der Poststelle abgegeben wurden, konnte er nicht sagen. Eine erste Zählung habe insgesamt rund 350 Erwiderungen ergeben.

Termin der Entscheidung noch offen

Wann die Entscheidung über den Genehmigungsantrag fallen wird, sei noch völlig offen, so Thomas Frey. Wie berichtet, plant Notus Energy sieben Windräder in der Bliesendorfer Heide zu errichten. Dagegen regt sich seit Jahren massiver Widerstand. Zudem müsste für den Bau ein Sonderrecht ausgesprochen werden, da wegen des fehlenden gültigen Regionalplans derzeit eigentlich keine neuen Genehmigungen zulässig sind. Im Vorfeld der Online-Konsultation waren 1310 Einwendungen zum geplanten Windpark eingegangen – eine neue Rekordzahl.

Von Luise Fröhlich