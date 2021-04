Caputh

Drei Klassen der Jahrgangsstufe 5 und viele Lehrer der Caputher Grundschule, inklusive Schulleitung, sind in Quarantäne geschickt worden. Betroffen sind laut Gemeindeverwaltung 31 Schüler und 29 Lehrer – und damit nicht die gesamte Lehrerschaft, wie es der Landkreis zunächst mitgeteilt hatte. Ausgangspunkt ist der Kreisverwaltung zufolge eine nachgewiesene Corona-Infektion unter den Lehrerinnen und Lehrern. Zunächst hatte es am Montag sogar geheißen, die ganze Schule würde bis zum 28. April komplett geschlossen werden. Dies ist aber nicht der Fall. Die Notbetreuung, hauptsächlich für die Kinder der 1. bis 4. Klassen, bleibt bestehen, wie Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) am Dienstagmorgen auf MAZ-Nachfrage bestätigte. Alle anderen Kinder bleiben im Distanzunterricht und somit zu Hause.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gründe noch unklar

„Das Gesundheitsamt recherchiert noch zur Kontaktverfolgung. Es ist also möglich, dass manche Lehrer heute wieder aus der Quarantäne entlassen werden“, erklärte die Bürgermeisterin. Unklar ist noch, warum gleich so viele Lehrer wegen eines positiven Falls in die Isolation geschickt wurden. Auch den Eltern ist das ein Rätsel. „Es ist ja bekannt, dass die Raumsituation in der Schule etwas beschränkt ist“, gibt Elternvertreter Dirk Hünerson gegenüber der MAZ zu bedenken. Eventuell könnte es eine Versammlung gegeben haben, aber darüber könne er derzeit nur spekulieren.

Ein Corona-Fall hat an der Caputher Grundschule große Auswirkungen. Quelle: Varvara Smirnova

„Es ist natürlich schade für die Kinder, dass sie nicht zur Schule gehen können“, sagt Dirk Hünerson. Eine Hälfte der Schüler befand sich ohnehin bereits im Heimunterricht wegen des Wechselmodells, das für die Grundschulen gilt. An der Caputher Schule sei es der erste Corona-Fall, der solche großen Ausmaße nach sich zieht. „Wir hoffen natürlich, dass wir schnell genauere Informationen erhalten“, so der Elternvertreter weiter.

Erzieher übernehmen Notbetreuung

Ein anderes Elternteil machte sich bereits am Montagabend Luft und schrieb in einer Mail an die MAZ über das Unverständnis, warum wegen eines Corona-Falls alle zu Hause bleiben müssten. Dies bezog sich noch auf die Information der gänzlichen Schließung, die zunächst kursiert war. „Ich frage mich: Wo ist das Hygiene-Konzept für die Lehrer? Wir erhalten seitenweise Hygieneregeln und Belehrungen für unsere Kinder, die wir unterschreiben müssen. Die Kinder haben extra Bereiche auf dem Schulhof, nach Klassen geordnet“, heißt es in der Nachricht.

Auch Kerstin Hoppe hatte am Dienstagfrüh noch keine offiziellen Informationen zu den Gründen der Quarantäne für die gesamte Lehrerschaft. Die Notbetreuung übernehmen die Erzieher der integrierten Kindertagesbetreuung an der Schule ab dem heutigen Dienstag von 6 bis 16 Uhr für alle Kinder, die einen Anspruch darauf haben. Das sind nach Angaben der Verwaltung insgesamt 78 Kinder, am Dienstag kamen davon aber nur 41. Viele seien für den heutigen Tag entschuldigt worden und die Eltern seien sehr verantwortungsvoll und unterstützend, wie die Verwaltung mitteilte.

Die Schüler der Klassen 5 und 6 werden von 8 bis 13.40 Uhr betreut – das betrifft drei Kinder. Insgesamt dürfen nur 15 Kinder in einer „Notgruppe“ sein. Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung ist ein negativ bescheinigter Schnelltest, den die Schüler den Erziehern am Donnerstag sowie in der kommenden Woche am Montag und Donnerstag vorweisen sollen, so die Eltern-Information.

Von Luise Fröhlich