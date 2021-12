Mittelmark

Das Jahr 2021 geht zu Ende – Zeit für einen Blick zurück auf die wichtigsten Ereignisse in und um Werder und Schwielowsee. Was hat für Freude gesorgt? Was für Unmut und was für Aufsehen?

Januar

Der Jahresbeginn stand im Zeichen der Corona-Impfungen, zunächst für über 80-Jährige. Ärzte aus Werder und Lehnin wollen im Impfzentrum in Potsdam helfen und blitzen ab – weil sie keine zweite Schwester mitbringen oder bereits pensioniert sind. Das sorgt für Unmut. Dabei warb die Kassenärztliche Vereinigung zuvor noch um Unterstützung für das Impfen.

Impfen lief im Januar zunächst nach Priorisierung ab. Quelle: Bernd Gartenschläger

Februar

In der Schubertstraße von Werder (Havel) wurde eine Frau getötet Quelle: Rainer Schüler

Eine 60 Jahre alte Frau soll in Werder von ihrem Lebensgefährten und Nachbarn mit einem Messer traktiert und getötet worden sein. Das Landgericht verurteilt ihn im September wegen Mordes.

Daneben gab es auch eine schöne Nachricht: Mitte Februar wird Ortschronist Baldur Martin zum zweiten lebenden Ehrenbürger der Stadt Werder ernannt.

Ortschronist Baldur Martin im Februar 2021. Quelle: Luise Fröhlich

März

Das ehemalige und inzwischen verfallene DDR-Ferienlager in Neu-Bochow wechselt bei einer Auktion für 225.000 Euro den Besitzer.

Die zehn alten Ferienlager-Bungalows und die anderen Gebäude mitten im Wald in Neu-Bochow sind heruntergekommen. Quelle: Auktionshaus Karhausen

April

In den Havelauen wird die neue Rettungswache in Betrieb genommen.

Die Glindower Ziegelei steht nach fehlenden Umsätzen, verbunden mit der Corona-Krise, vor dem Aus. Geschäftsführer Harald Dieckmann sucht nach einem neuen Investor, der sich allerdings nicht findet. Die Produktion läuft mit wenigen Mitarbeitern dennoch weiter.

Fehlende Umsätze haben die Ziegelei Glindow in wirtschaftliche Schieflage gebracht. Quelle: MAZ/Regine Greiner

Massen-Quarantäne an der Caputher Grundschule: Nach einem Lehrer-Treffen bezüglich der neuen Selbsttest-Regelung und einem unglücklichen Zufall müssen 29 Lehrer und 31 Schüler in Isolation.

Mai

Zu einem Großeinsatz wegen eines Dachstuhlbrandes in Plessow rückt die Feuerwehr aus. Die Bewohner suchen danach dringend eine Wohnung und werden mithilfe der Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder (HGW) fündig.

Im Werderaner Ortsteil Plessow ist ein Dachstuhl ausgebrannt Quelle: privat

Juni

Die Havel-Therme in Werder eröffnet rund zehn Jahre nach der Grundsteinlegung und etlichen zu meisternden Hürden. Rund 140.000 Gäste sind seitdem zum Planschen, Rutschen und Saunieren gekommen. Durchschnittlich zählt die Therme 700 Besucher pro Tag; der stärkste Monat war bisher der Oktober. Seitdem drücken die 2G-Regel und die Vorsicht der Menschen auf die Zahlen, so Marketingleiterin Sandra Hanke. „Angesichts der Umstände sind wir aber noch zufrieden mit den Gästezahlen.“ Insgesamt flossen 26,5 Millionen Euro in die Fertigstellung des Bades nach der Trennung von der Kristall Bäder AG.

Die Eröffnung der Therme fand am 18. Juni statt – nach coronabedingter Wartezeit. Quelle: Gartenschläger

Ein neuer Verein will den Plessower See in Werder retten, der nach und nach zusehends Wasser verliert. Der Verein, zu dessen Mitgliedern Rainer Kleissl (l.) und Karsten Perenz zählen, sieht den Wasserhaushalt der ganzen Region aus dem Gleichgewicht und entwickelt Rettungsideen. Die Verwaltung analysiert den Wasserverlust.

Am Rande eines Gewerbeparks in Werder werden 35 gestempelte, von einer Apotheke unterschriebene Blanko-Corona-Negativtests gefunden. Der Finder geht von Betrug aus und die Apotheke von Fälschung.

Juli

Ehrung in Form einer Urkunde für die Reformpädagogin Gertrud Feiertag in Caputh. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die jüdische Reformpädagogin Gertrud Feiertag wird post mortem zur Ehrenbürgerin der Gemeinde Schwielowsee ernannt. Ehrengäste aus Israel bei der Gedenkveranstaltung in Caputh am 4. Juli sind Liat Nativ (l., Urgroßnichte von Gertrud Feiertag) und Yael Barzilai, die mit Bürgermeisterin Kerstin Hoppe für ein Foto zusammen stehen.

Streit um einen Badesteg in Werder: An der Stadtrandsiedlung haben Anwohner aus Relikten einen alten Steg wieder aufgebaut, für den sie laut Stadt eine Genehmigung gebraucht hätten. Die Verwaltung will den Abriss und die Erbauer kämpfen um den Badespaß.

Streit um einen Steg am Plessower See in Werder Quelle: privat

Hochwasser-Hilfe: Zweimal fahren Feuerwehrleute aus Werder im Sommer gemeinsam mit anderen Helfern aus Brandenburg in die von der Flut getroffene Region an der Ahr. Sie pumpen, räumen auf und folgen damit dem Hilferuf aus Rheinland-Pfalz.

August

Etwa 260 Menschen ließen sich bei der ersten mobilen Impfaktion der Stadt Werder einen Piks zum Schutz vor dem Corona-Virus geben.

Großer Andrang beim Impfen To Go auf dem Hartplatz in Werder. Quelle: Annika Jensen

Oktober

Für den 55 Millionen Euro teuren Bildungscampus der Hoffbauer-Stiftung in Glindow wird der Grundstein gelegt. Entstehen werden zunächst bis 2023 eine Kita und eine Grundschule sowie anschließend eine Gesamtschule mit Mensa, Sportanlagen und Freiflächen. Im Kreistag wurde kontrovers über die 15 Millionen Euro schwere Förderung für den Standort debattiert, der letztlich zugestimmt wurde.

September

Schilder-Posse: Ferch bekommt Tempo 30 auf den Einfallstraßen, weil sie als Ausweichroute für die gesperrte L90 stärker frequentiert sind – allerdings fast ein Jahr zu spät.

Für Ferch kam das Tempolimit fast ein Jahr zu spät. Quelle: Julius Frick

November

Zuschlag erteilt: Mit dem eigens für eine Trägerschaft gegründeten Verein hat die Tee- und Wärmestube in diesem Jahr einen neuen Betreiber gefunden. Die ehemalige Leiterin Martina Müller (2.v.l.) ist die Vorsitzende; unter den Mitgliedern sind einige Ehrenamtler wie Christine Bertz (l.), Eugenia Boeck (r.) und Angelika Becker. Der Verein startet als Träger ab 1. Januar.

Für den Bahnhof Caputh-Geltow gibt es neue Pläne: In dem Denkmal will die Kapooth GmbH in den kommenden Jahren unter anderem Ferienwohnungen entstehen lassen.

Dezember

Wieder kein Blütenfest: Zum dritten Mal infolge muss Werders traditionelles Fest im Frühjahr ausfallen, wie die Veranstaltungsgesellschaft VGW mitteilte.

An der Geltower Kaserne wird der symbolische erste Spatenstich für die Bundeswehr-Kita mit 92 Plätzen und besonderen Betreuungsangeboten außerhalb der üblichen Zeiten gesetzt. Bauherr und Betreiber ist die Johanniter Unfallhilfe.

In Geltow hat der Bau der Kita am Bundeswehr-Standort begonnen. Quelle: Luise Fröhlich

Grausiger Fund: Ein Waldarbeiter entdeckt Anfang Dezember am Rande eines Ackerweges in Krielow ein Auto, das kopfüber im Wassergraben steckt. Die zwei Insassen, dem Vernehmen nach Jäger aus Werder, sind bereits tot, vermutlich ertrunken. Die Polizei ermittelt.

Die erste Videositzung der Stadtverordneten in Werder scheitert an der erforderlichen Zustimmung für die Feststellung der Notlage. Kritisiert wird, dass die Bürger nur in Präsenz zusehen konnten.

Von Luise Fröhlich