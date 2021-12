Schwielowsee

Unbekannte brachen am Montag in ein Einfamilienhaus in Geltow ein. Sie nutzten eine kurze Spanne zwischen 17 Uhr und 18.50 Uhr, in der die Bewohner außer Haus waren. In dieser Zeit brachen die Einbrecher eine Tür auf und durchsuchten im Haus sämtliche Räume. Die Täter stahlen nach einem ersten Überblick Schmuck und Bargeld. Am Tatort kam die Kriminaltechnik zum Einsatz und sicherte Spuren.

Von MAZonline