Schwielowsee

Beim Breitbandausbau will die Gemeinde Schwielowsee aufs Gas treten und ist am Montag eine Kooperation mit dem Anbieter Deutschen Glasfaser eingegangen. Der Gemeinderat hatte dazu am Dezember sein einstimmiges Votum erteilt. Ziel sei es Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) zufolge die „weißen Flecken“ im Gemeindegebiet, die aktuell in Sachen Internet noch unterversorgt sind, zu beseitigen – und zwar schnell. Denn: „Wir dachten, dass der Förderungsprozess des Bundes mit der Breitband-Offensive anders ausgelegt ist. Durch diesen geförderten Ausbau hätten wir nur ganz wenige Verbesserungen.“

Das Problem: Profitieren können von diesem Breitband-Programm des Bundes, in das im Landkreis Potsdam-Mittelmark allein 50 Millionen Euro investiert werden, nur diejenigen, die Daten aus dem Internet mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde empfangen. Für diesen Glasfaser-Ausbau sorgt die Telekom. Geltow ist hinsichtlich schnellem Internet laut Breitbandatlas in der Gemeinde noch am besten aufgestellt. In den anderen beiden Ortsteilen gibt es einige Haushalte, die noch vergleichsweise langsam surfen, zum Beispiel am Glindower Weg in Ferch oder in der Straße Am Torfstich in Caputh. Sie erreichen teilweise nicht einmal die 30 Megabit-Übertragung.

Ausbau an Schulen würde zu lange dauern

Entscheidend war für die Bürgermeisterin aber auch der Internet-Ausbau in den beiden Grundschulen, der mit der geförderten Offensive der Telekom erst bis Sommer 2022 hätte umgesetzt werden können. „Wir brauchen für die voranschreitende Digitalisierung einfach schneller eine bessere Anbindung“, sagt Kerstin Hoppe. In Schwielowsee richtet sich das zusätzliche Angebot an etwa 3600 Haushalte. Zu Stande kommt es allerdings erst, wenn sich mindestens 40 Prozent überhaupt für Internet von der Deutschen Glasfaser entscheiden.

Die ausgebaute Grundschule in Geltow soll möglichst schnell einen Glasfaser-Anschluss erhalten. Quelle: Luise Fröhlich

Sollte das der Fall sein, werde das Netz im ganzen Gemeindegebiet verlegt, sagt Regionalmanager Michael Kölling. Nicht jeder muss dann aber seinen Anbieter wechseln. Anfang April soll ein erster Informationsabend für die Schwielowseer stattfinden – ob virtuell oder von Angesicht zu Angesicht entscheidet die Corona-Lage. Kosten entstünden während der ersten Phase für den Anschluss nicht, wie Projektleiter Maik Zappe erklärt. Zahlen müssen erst Nachzügler, weil dann zum Beispiel die Leitungen nachträglich ins Haus verlegt werden müssten. Los ginge es dann ab 750 Euro.

Kleinster Tarif beginnt bei 24,99 Euro

Bis zum 14. Juni können die Schwielowseer in dieser ersten Phase einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser für den kostenfreien Anschluss abschließen. Im kleinsten Tarif erhalten die Verbraucher 300 Megabit pro Sekunde. Im ersten Jahr zahlen sie dafür 24,99 Euro monatlich – zum Probieren, wie Michael Kölling sagt. Der Preis steigt dann auf 44,99 Euro. Wer die Glasfaser-Leitung voll ausreizen will, bekommt einen Gigabit für 89,99 Euro ab dem zweiten Jahr. Sollte die Teilnehmerquote in Schwielowsee unter 40 Prozent liegen, steht das wirtschaftliche Risiko auf Seiten der Deutschen Glasfaser. „Hier in der Region Ost ist das in vier Jahren erst zweimal passiert“, sagt Michael Kölling.

Neben Schwielowsee haben auch Nuthetal und das Amt Ziesar bereits einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser unterschrieben. Stahnsdorf und Michendorf haben zum Beispiel eine Kooperation mit dem regionalen Anbieter DNS:NET geschlossen.

Von Luise Fröhlich