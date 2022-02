Schwielowsee

Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) wird den vom Verein Waldsiedlung Wildpark-West an sie verliehenen Umweltnegativpreis Schwarzer Rabe 2021 nicht annehmen. Der Ärger des Vereins resultierte daraus, dass dieser sein eigenes Umweltschutzprojekt auf einer Fläche im Ortsteil Geltow nicht umsetzen kann, erläutert Hoppe. Die Gemeinde möchte auf dem Areal Wohnhäuser errichten. Dass der Schwarze Rabe des Vereins lediglich aus diesem Grund an sie verliehen werde, entwerte die Absicht, die mit der Preisvergabe verfolgt werde. Dies hat Hoppe der MAZ mitgeteilt.

Preis ist getöpferter Rabe

Der Verein Wildpark-West hatte Schwielowsees Bürgermeisterin am vergangenen Wochenende als diesjährige Preisträgerin bekanntgegeben und diese anschließend dazu eingeladen, den Raben als getöpferte Keramikfigur entgegenzunehmen. Die Wahl sei laut Verein auf Kerstin Hoppe gefallen, weil sie das Umwelt- und Klimaschutzprojekt des Vereins behindere. Die Mitglieder wollen die 1,4 Hektar große Fläche am nördlichen Rand des Wildparks in Geltow in einen sogenannten Klimaschutzwald verwandeln, also das Areal renaturieren und als Naturwald erhalten, sowie außerdem ein Umweltschutzzentrum für Kinder und Jugendliche, einen Baumlehrpfad sowie Häuser in ökologischer Bauweise errichten. Im August 2021 hatte die Gemeinde allerdings verkündet, ihr Vorkaufsrecht für das Areal wahrzunehmen. Kaufinteressent Philipp Krentz, der mit dem Verein zusammenarbeitet, hat dagegen Widerspruch eingelegt.

„Der Verein verkennt dabei jedoch, dass die betreffende Waldfläche seit Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in den jeweils gültigen Flächennutzungsplänen der Gemeinde Schwielowsee als Wohnbaufläche dargestellt ist“, erläutert die Bürgermeisterin ihren Ärger über die diesjährige Vergabe des Umweltnegativpreises weiter. Weil das Gebiet bereits seit den 1960er Jahren baulich genutzt wird, dürfte es Vereinschef Carsten Sicora grundsätzlich nicht überrascht haben, dass die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen möchte. Auf dem Gelände befinden sich Reste eines ehemaligen Ferienlagers der Handelsorganisation Berlin Friedrichshain sowie des früheren Geltower Jugendclubs.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Vorwurf des Vereins Wildpark-West, dass mit den Wohnbauplänen der Gemeinde der Naturschutz behindert werde, weist Kerstin Hoppe zudem entschieden zurück. „Im Gegenteil: Die Gemeinde ist gesetzlich dazu verpflichtet, im Rahmen der baulichen Entwicklung dem Naturschutz Rechnung zu tragen“, sagt die Bürgermeisterin. Aus diesem Grund könne sie den außerdem vom Verein Wildpark-West geäußerten Vorwurf, dass mit den geplanten Wohnhäusern gegen das Leitbild Energie und Klimaschutz 2030 der Gemeinde verstoßen werde, überhaupt nicht nachvollziehen.

Von Elke Kögler