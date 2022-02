Schwielowsee

Einige Gemeindevertreter Schwielowsees fühlen sich von der Verwaltung nicht ausreichend informiert. Dies ist bei der gemeinsamen Haushaltssitzung aller Mitglieder des Sozial-, Bau- und des Finanzausschusses sowie der drei Ortsbeiräte Caputh, Ferch und Geltow am Mittwochabend deutlich geworden. Am Ende waren jedoch alle Anwesenden mit den im Haushalt geplanten Ausgaben für Kindertagesstätten, Schulen, das Rathaus in Ferch, den Jugendclub in Caputh, für Radwege und Straßen sowie touristische Investitionen im Bereich des Caputher Gemündes einverstanden.

Insgesamt zwei Kritikpunkte

Die zwei Kritikpunkte waren ein Konzept für einen Neubau anstelle des Kioskes auf der Geltower Seite der Seilfähre Tussy II für 25 000 Euro sowie die sich im Haushalt befindenden Ausgaben für das Caputher Gemünde von insgesamt 675 000 Euro. Auf der Geltower Seite der Seilfähre soll konkret ein attraktives Gebäude mit touristischer Nutzung wie zum Beispiel einem Fahrradverleih entstehen. Weil der positiv entschiedene, also als genehmigungsfähig eingestufte, Bauvorbescheid der Verwaltung bereits seit fünf Jahren vorliege und im März kommenden Jahres auslaufe, sei das Geld in dem Haushaltsplan aufgenommen worden, war von der Verwaltung auf Nachfrage einiger erstaunter Anwesenden zu erfahren. Letztere kritisierten, dass in den vergangenen Schwielowseer Ortsbeirats- und Fachausschusssitzungen nicht über das Projekt beraten wurde.

Am Ende einer längeren Debatte haben die 18 anwesenden Gemeindevertreter schließlich einstimmig befürwortet, dass die 25.000 Euro im Haushalt verbleiben, wenn über das Vorhaben so schnell wie möglich beraten werde. Eine fehlende politische Diskussion monierten die Gemeindevertreter ebenso bei dem Haushaltsposten „Aufwertung Caputher Gemünde“. Konkret soll der in die Jahre gekommene kaputte Betonbelag gegen verschiedene glatte Bodenbeläge ausgetauscht werden. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 455 000 Euro im Jahr 2022 sowie von 220 000 Euro im Jahr 2023 eingeplant. Neben dem Fehlen einer kommunalpolitischen Debatte ist von einigen Sitzungsteilnehmern angeregt worden, das Bauvorhaben ebenso den Einwohner Schwielowsees vorzustellen.

Versäumnis wird nachgeholt

„Sowohl das Vorhaben Konzeption Imbiss/Kiosk als auch das Projekt Aufwertung Caputher Gemünde werden am 6. April im Caputher Ortsbeirat sowie anschließend im Mai in den Fachausschüssen vorgestellt“, sagte dazu Kerstin Hoppe (CDU), Schwielowsees Bürgermeisterin, der MAZ auf Nachfrage. Warum die kommunalpolitische Kommunikation darüber versäumt wurde, könne sich in der Verwaltung niemand so genau erklären. Auf jeden Fall aber bitte Hoppe um Entschuldigung dafür. Mit dem zügigen Einbringen der Projekte werde die Bürgermeisterin ihr Versäumnis nachholen.

Neben den beiden Bauprojekten diskutierten die Anwesenden, ob 4000 Euro als Budget für die Jugend ausreichen, Gebäude stärker saniert anstatt lediglich repariert sowie verschiedene Radwege – etwa in Baumgartenbrück – gebaut werden sollten. Zudem wurde über Räumwünsche für Jugendliche in Caputh sowie eine Bringe- und Abholzone für Schüler der Caputher Grundschule lebhaft diskutiert.

