Schwielowsee

Die Mitarbeiter der Schwielowseer Touristeninformation im Logierhaus des Schlosses Caputh können richtig durchstarten. Das Gebäude erstrahlt in neuem Glanz. Die vor vier Jahren gestarteten Sanierungsarbeiten im Außen- und im Innenbereich sind seit gestern offiziell abgeschlossen. „Wir haben es geschafft“, sagte Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU).

Die Touristeninformation ist bereits Anfang Februar zur Miete vom Erdgeschoss des Caputher Bürgerhauses in der Straße der Einheit in das Logierhaus gezogen. Die Mitarbeiter informieren die Gäste in zwei Räumen der linken Gebäudehälfte vor allem über Rad- und Wandertouren. Bis April ziehen Petra Reichelt, die Leiterin des Caputher Schlosses der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, weitere Mitarbeiter, die unter anderem Eintrittskarten für Schlossbesichtigungen verkaufen, sowie zwei Schlossführer in das Gebäude ein. Künftig werden sowohl die Mitarbeiter der Schlösserstiftung als auch der Touristeninformation Eintrittskarten für das Schloss verkaufen sowie Rat suchende Touristen informieren. In dem Gebäude befinden sich außerdem eine Garderobe, Schließfächer sowie öffentliche Toiletten, die in dem Schwielowseer Ortsteil bislang gefehlt haben.

Große Landkarte für Radfahrer und Wanderer

Touristen, die das Gebäude betreten, entdecken an der rechten Wandseite des Flures eine große Karte von der Region Schwielowsee. „Auf der Karte können sich Radfahrer und Wanderer einen Überblick über mögliche Touren verschaffen“, erläutert Meike Jänicke, zuständig für Kultur- und Tourismusmarketing in der Gemeinde. Zudem sind zehn vor Ort ausgeschilderte Wanderwege mit Streckenlängen zwischen fünf und 30 Kilometern eingezeichnet. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es Informationsmaterialien zu Übernachtungsmöglichkeiten, Kultur- sowie Freizeitveranstaltungen. Auf drehbaren Tafeln wird in deutscher sowie in englischer Sprache über die Besonderheiten der Region informiert: Auf der einen Seite der Tafeln ist jeweils ein Bild zu sehen. Auf der anderen Seite werden die Besonderheiten „Wanderungen durch sanfte Landschaften“, „Radtouren mit Wasserblick“, „Herrlich erfrischendes Wasserparadies“ sowie die Schlösser Paretz und Caputh zunächst kurz und knapp vorgestellt.

Marodes Logierhaus auf Vordermann gebracht Ziel der Sanierung des Logierhauses war es, das Erscheinungsbild des Gebäudes im 18. Jahrhundert wiederherzustellen. Die Räume dienten seit 1961 als Internat für die im benachbarten Schlossgebäude untergebrachte Berufsschule für Fotografen, Fotolaboranten und Blumenbinder. Durch das Dach eindringender Regen schädigte sämtliche Holzbalken, Fußbodendielen und das Mauerwerk erheblich. Unter einem Teil des Gebäudes fehlte das Fundament. Dieses wurde nachträglich hinzugefügt. Zudem mussten Schimmel und schadstoffhaltige Baustoffe entfernt werden. Die Fassade des Logierhauses ist neu angestrichen. Die Farbe korrespondiert mit dem Erscheinungsbild des neu errichteten westlichen Erweiterungsflügels des Caputher Schlosses. Alle Fensterläden wurden originalgetreu nachgebaut und wieder angebracht.

In einem der beiden Räume der Touristeninformation befinden sich der Tresen, an dem Einkaufskarten verkauft sowie Gäste der Region beraten werden, eine Kinderecke sowie eine Hörstation. In der Kinderecke kann der Nachwuchs den Großen Kurfürsten und seine Frau Dorothea, die auf einer Tafel abgebildet sind, mit magnetischen Kleidungsstücken nach Belieben einkleiden. „Wenn die Kinder beschäftigt sind, dann können sich die Eltern in Ruhe eine Wandertour planen“, sagt Tourismusmanagerin Marion Trumbull. An einer Hörstation wird zudem über den Wissenschaftler Albert Einstein, der sein Sommerhaus in Caputh hatte, Wanderungen des Schriftstellers Theodor Fontane in der Region sowie über den Caputher Gerhard Behrendt, der das Sandmännchen als Gute-Nacht-Figur für Kinder erfand, berichtet.

Im Nachbarraum entsteht ein Shop, in dem Gäste Schwielowsee-Souvenirs wie Tassen oder Kugelschreiber sowie Spezialitäten aus der Region wie Honig, Kekse und Shutney kaufen können. In den Räumen in der rechten Haushälfte werden das Büro von Schlossleiterin Reichelt sowie ein Aufenthaltsraum samt Teeküche für die Schlossführer eingerichtet. „Die Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter haben sich verbessert“, sagte Bürgermeisterin Hoppe. Der Innenausbau der Räume der Tourismusinformation hat insgesamt 210 000 Euro gekostet. 95 Prozent der Summe sind Fördermittel, die aufgrund des bestehenden Erholungsortstatus Schwielowsee beschafft werden konnten. Die Gesamtbaukosten für das ehemalige Gästehaus betrugen 1,9 Millionen Euro. „Die zu unserer Stiftung gehörenden Schlösser sind Anziehungspunkte für Gäste aus ganz Deutschland und Europa“, sage Kai Schlegel, Vizegeneraldirektor der Schlösserstiftung.

Marion Trumbull (l.) und Meike Jänicke vom Kultur- und Tourismusamt an ihrem neuen Arbeitsplatz Quelle: Elke Kögler

Von Elke Kögler