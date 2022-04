Schwielowsee: Mehrzweckhalle für Sportler und Künstler in Ferch geplant

Ferch

Eine zweigeschossige Mehrzweckhalle für Sportler und Kulturschaffende mit Bühne und Cafeteria wird derzeit in Schwielowsees Ortsteil Ferch geplant. Die Investition kostet 2,5 bis drei Millionen Euro. Ortsvorsteher Roland Büchner (Bürgerbündnis Schwielowsee/Die Linke) hat den Vorentwurf des Berliner Architekturbüros GKK und Partner in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates erstmals öffentlich vorgestellt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben keine größeren Räume für unseren Sportverein und für Veranstaltungen“, erläutert Büchner den Grund für das Großprojekt. Der größte Raum im Ort, der sich auf dem Areal des Sportplatzes befindet, ist gerade einmal 80 Quadratmeter groß und 2,50 Meter hoch. Der Raum wird von Gymnastik- und Yogagruppen sowie den Tischtennisspielern des SV 1948 Ferch genutzt. „Bei den Maßen kann man sich vorstellen, wie oft der Ball an die Decke springt“, sagt Büchner. Die Mitglieder des Fercher Karnevalsclubs stellen aufgrund des Fehlens eines größeren Raumes regelmäßig ein Zelt für ihre Veranstaltungen auf.

Mehrzweckhalle auf Parkplatz von Sportplatz

Die neue Mehrzweckhalle soll auf dem derzeitigen Parkplatz des Sportplatzes des SV Ferch im Glindower Weg/ Ecke Fercher Straße entstehen. Die Parkplätze werden verlegt und außerdem die Baracke neben den Stellplätzen abgerissen, erklärt der Ortsvorsteher. Bei der Halle handelt es sich laut Vorentwurf um ein zweigeschossiges Gebäude mit eingeschossigem seitlichen Anbau. Im Erdgeschoss sind ein Sportfeld, eine Bühne mit Künstlerraum und Teeküche, Cafeteria sowie sieben Räumen für Spielgeräte vorgesehen. Der Anbau wird jeweils zwei Umkleiden für Frauen und Männer, Toiletten, Waschräume und Duschen sowie Technikräume beherbergen. Im Obergeschoss sind eine 81 Quadratmeter große Zuschauertribüne, zwei weitere kleinere Sport- und Gymnastikräume, Büros, Toiletten, Umkleiden und Duschen geplant. Das gesamte Gebäude wird von außen mit Holz verkleidet. „Wir wollen keinen Betonklotz, der sich nicht in das Ortsbild einfügt“, erläutert der Ortsvorsteher. Der Mehrzweckbau müsse schließlich einen mit dem Ort identitätsstiftenden Charakter aufweisen.

Hauptnutzer der Mehrzweckhalle werden die Sportler des SV Ferch sein. In dem Verein gibt es derzeit eine große Fußballabteilung, Tischtennis, Yoga, Gymnastik und Kindersport. „Mit der neuen Halle eröffnet sich außerdem die Möglichkeit, neue Sportarten anzubieten“, sagt der Ortschef. So bestehe unter anderem seit längerem bereits der Wunsch ebenso Volleyball- sowie Basketball zu spielen. Somit ließen sich zudem neue Vereinsmitglieder gewinnen. Ein weiterer Hauptnutzer sind die Karnevalisten. Außerdem freuen sich die Mitglieder der Gymnastik- und Yogagruppen bereits auf neue Übungsräume. Wenn in dem künftigen Mehrzweckbau Veranstaltungen stattfinden, werden auf dem Hallenböden Stühle aufgestellt. Von den Plätzen aus werden die Zuschauer direkt auf die Bühne, die sich in einem direkt angrenzendem Raum am Hallenende befindet, blicken. Potenzielle Nutzer des Veranstaltungsraumes sind unter anderem die Fercher Obstkistenbühne oder das Kulturforum Schwielowsee.

Wegen Russland-Ukraine-Krieg: Konzept für Energie

Energietechnisch ist geplant, das Gebäude autark zu betreiben. Strom soll mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt und Wärme mittels Erdwärmetechnik produziert werden. „Dafür geben wir ein Klimakonzept in Auftrag“, sagt Büchner. Da die Energiepreise aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges auf jeden Fall steigen werden, stehe allerdings fest, dass die Halle weder mit Gas noch mit Holzpellets beheizt wird. Ein paar Euro mehr beim Bau auszugeben, sei wirtschaftlicher, als in den Folgejahren ständig hohe Energierechnungen bezahlen zu müssen.

Mehrzweckhalle in Ferch für Vereine Das Architekturbüro GKK und Partner aus Berlin konnte ein Jahr nach Veröffentlichung der Ausschreibung als Planer für die Fercher Mehrzweckhalle gewonnen werden. Aufgrund der hohen Kosten des Projektes in Höhe von mehr als 2,5 Millionen Euro musste das Vorhaben laut geltendem Recht europaweit ausgeschrieben werden. Bislang hat die Gemeinde Schwielowsee die Architekten dazu verpflichtet, die Entwurfsplanung samt einer ersten Kostenberechnung zu übernehmen. Außerdem sind bereits Vermessungsleistungen, die Grundlage für die weitere Planung des Mehrzweckbaues sind, vergeben worden.

Der Baustart ist im Jahr 2023 geplant. Bis zur zweiten Jahreshälfte legen GKK und Partner, die nach einer europaweiten Ausschreibung den Auftrag für die Planungen von der Gemeinde Schwielowsee erhalten haben, einen baureifen Entwurf für die Mehrzweckhalle vor. Anschließend können der Bauantrag gestellt sowie Fördergeld beantragt werden. Zuschüsse aus dem sogenannten Leader-Programm für Projekte im ländlichen Raum, dem Kommunalen Infrastrukturprogramm des Landes Brandenburg oder im Zusammenhang mit dem geplanten alternativen Energiekonzept für das Haus seien möglich.

Von Elke Kögler