Schwielowsee: Mit der Picknickdecke zum Fahrradsonntag

Schwielowsee

Mit bewährten kulturellen Angeboten will die Gemeinde Schwielowsee die Region wieder ins Leben zurückholen, sagt Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU). Die Absage des diesjährigen Fährfestes aufgrund der Corona-Pandemie schmerzt noch immer. „Die meisten Sponsoren wollten ihr Geld nicht wieder zurückhaben. Das sollten wir für das nächste Fest 2021 nehmen. Somit ist ein großer Teil schon finanziell gesichert.“

Mit Abstand um den Schwielowsee

Auf den traditionellen Fahrradsonntag will Schwielowsee aber nicht mehr verzichten. Unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln können sich Familien am 20. September zum 21. Mal die Landschaft rund um den Schwielowsee und einen Teil der Werderaner Region erradeln. Wichtigste Ausrüstung dabei wird die Picknickdecke sein, die bei den vorbereiteten kulturellen Highlights in den drei Ortsteilen Caputh, Ferch und Geltow für die notwendige Distanz sorgen soll.

Anzeige

Kulturelle Highlights am Wegesrand

So brauchen die Radler auf der Geltower Seite des Caputher Gemündes auf der Wiese am Fähranleger nur ihre Decke ausrollen, um der Musik Amerikas der 1920-er Jahre zu lauschen, die das Trio „Rag Doll“ vorträgt. Wer es lieber heimatlich mag, radelt weiter bis nach Ferch, wo auf der Seewiese die Fercher Obstkistenbühne den Schwielowsee und seinen prominentesten Umwanderer Theodor Fontane besingen wird. Im Restaurantgarten Baumgartenbrück kann der Gast zur Musik der „Obstler“ vielleicht auch einen eben solchen genießen. Alle Infos zum Fahrradsonntag sind unter www.schwielowsee.de zu finden.

Weitere MAZ+ Artikel

Zum ersten Mal beim „Stadtradeln“ dabei

Dass Fahrrad wird aber schon ab dem 1. September zum wichtigsten Verkehrsmittel in Schwielowsee. Erstmals beteiligt sich die Gemeinde am internationalen „Stadtradeln“ und ruft jeden Einwohner, jeden Pendler von und nach Schwielowsee und jedes Vereinsmitglied auf, bis zum 21. September das Auto stehen zu lassen, mit dem Rad zu fahren und die gefahrenen Kilometer zu erfassen. Wie das geht, steht im Internet unter www.stadtradeln.de beziehungsweise auf der Webseite der Gemeinde unter „Aktuelles“.

ADFC Schwielowsee checkt die Fahrräder

17 Teams mit 86 Radlern haben sich bereits angemeldet, sagt Kultur- und Tourismusmanagerin Marion Trumbull. Mit dabei sind auch die Seniorenradler aus Geltow und das Familienzentrum Schwielowsee. Interessenten können eigene Teams bilden oder sich offenen Teams anschließen. Die ADFC-Ortsgruppe Schwielowsee bietet an diesem Donnerstag, dem 27. August, von 15 bis 18 Uhr einen Fahrrad-Check auf dem Hof des Bürgerhauses in Caputh, Straße der Einheit 3, an.

Von Heinz Helwig