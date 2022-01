Geltow

Die Gemeinde Schwielowsee erhält möglicherweise den Umweltnegativpreis Schwarzer Rabe des Vereins Wildpark-West. Der Preisträger wird am Sonntag bei einer Informationsveranstaltung des Umweltschutzfördervereins im Gemeindeteil Wildpark-West bekanntgegeben. Dies ist in einer Pressemitteilung zu erfahren.

Bei der Veranstaltung werden die Pläne des Kaufinteressenten Philipp Krentz und des Vereins für ein 1,4 Hektar großes Grundstück am nördlichen Rand des Wildparks in Geltow bei einem einstündigen Waldspaziergang vorgestellt. Dort sollen ein Klimaschutzwald, also die Fläche renaturiert und als Naturwald erhalten werden, sowie Gebäude in ökologischer Bauweise entstehen. Das Problem: Im August 2021 hat die Gemeinde Schwielowsee verkündet, ihr Vorkaufsrecht für das Areal wahrzunehmen, um dort Wohnbauten zu errichten. Inzwischen hat Kaufinteressent Krentz Widerspruch gegen das Vorkaufsrechts eingelegt. „Zum Beschluss des gemeindlichen Vorkaufsrechts ist ein Widerspruchsverfahren anhängig“, bestätigt auf Nachfrage ebenso Kerstin Hoppe (CDU), die Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee.

Baumlehrpfad und ökologische Wohnhäuser

Neben dem Klimaschutzwald planen Krentz und der Verein auf dem Gelände zwischen dem Tannenweg und der Schweizer Straße in Geltow einen Baumlehrpfad, ein Umweltschutzzentrum für Kinder und Jugendliche sowie vier ortstypische, von namenhaften Architekten in ökologischer Bauweise errichtete Wohnhäuser mit Naturgärten, die in den Klimaschutzwald übergehen.

„Jeder, der bei dem Spaziergang dabei ist, setzt damit ein Zeichen für den Umweltschutz“, sagt Carsten Sicora, Vorstandsvorsitzender des Vereins Wildpark-West. Der Erhalt des Schwarzen Rabens, eine Keramikfigur, sei für den Preisträger im übrigen nicht nur negativ, sondern biete diesem die Chance, die Folgen seines Handelns zu überdenken, fügt er hinzu. Der Spaziergang startet, um 11 Uhr, Am Markt .

Von Elke Kögler