Schwielowsee

Die beiden Büros Gruppe Planwerk und nhst-Architekten prüfen derzeit, ob im Schwielowseer Ortsteil Caputh ein Schulcampus mit Kindertagesstätte, Grundschule, weiterführender Schule sowie Sportanlagen errichtet werden kann. Der aktuelle Stand des Großprojektes wird am Mittwoch, ab 18 Uhr, bei einer öffentlichen Sondersitzung aller Fachausschüsse sowie aller drei Ortsbeiräte in der Turnhalle in Caputh vorgestellt.

Der Schulcampus Caputh soll auf einer Fläche der Gemeinde Schwielowsee zwischen der Michendorfer Chaussee und der Max-Planck-Straße entstehen. Hintergrund ist ein im Juni vergangenen Jahres einstimmig gefasster Grundsatzbeschluss der Gemeindevertreter. Der Beschluss steht in Zusammenhang mit dem Thema Platzmangel an der albert-Einstein-Grundschule in Caputh. Die drei Fraktionen CDU/FDP/Unabhängige Bürger Schwielowsees, Bündnis 90/Die Grünen sowie Bürgerbündnis Schwielowsee/Die Linke hatten den gemeinsam erarbeiteten Antrag in der Gemeindevertreterversammlung im Sommer vorgelegt.

Von Elke Kögler