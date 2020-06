Schwielowsee passt Klima-Leitbild an

Schwielowsee

Der Klimabeirat hat sein „ Leitbild Energie und Klimaschutz Gemeinde Schwielowsee 2030“ angepasst. Einen entsprechenden Antrag haben die Gemeindevertreter am Mittwochabend angenommen. Die bisherige Fassung des Leitbildes stammt von April 2014.

Klimabeirat fügt Zwischenziel in CO2 -Reduzierung ein

Nach der neuen Version gehört nun zu den Kernzielen auch die Entwicklung eines Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel, „sodass die Gemeinde auf Extremwetterereignisse vorbereitet ist und insbesondere der umgebende Wald, unsere Wasserressourcen und die Ufer unserer Gewässer erhalten und gestärkt werden“, ist in dem Dokument zu lesen. Zuvor war die Anpassung an den Klimawandel auch Thema, allerdings nicht als Kernziel.

Wie schon vor sechs Jahren ist Kernziel, die CO2 -Emissionen auf zwei Tonnen CO2 pro Einwohner und Jahr bis 2050 zu reduzieren. Im Jahr 2014 lagen die CO2 -Emissionen bei 7,4 Tonnen pro Einwohner und Jahr. Der Klimabeirat hat der aktuellen Fassung des Leitbildes einen Zwischenschritt hinzugefügt: Man wolle bis 2030 die CO2 -Emissionen pro Einwohner und Jahr auf 4,7 Tonnen zu reduzieren.

Grundwasser und Ufer sollen verstärkt geschützt werden

Die Reduktion will die Gemeinde mit den drei folgenden Zielen erreichen: Die Reduktion des gesamten Strom- und Gasverbrauches in der Gemeinde jeweils um ein Prozent pro Einwohner und Jahr, die Reduktion des spezifischen Strom- und Heizenergieverbrauches in den kommunalen Gebäuden um jeweils zwei Prozent pro Jahr und die Leistung für Photovoltaikanlagen auf Hausdächern soll 2030 vier Megawatt betragen und 2050 mindestens zehn Megawatt.

Im Vergleich zum Leitbild vor sechs Jahren betont der Klimabeirat unter der Überschrift „Anpassung an den Klimawandel“ zwar erneut, dass der Wald gestärkt werden müsse. Erinnert jedoch auch daran, dass gerade dieser vom Wandel des Klimas stark betroffen ist. Anders zum vormaligen Dokument ist auch die Erwähnung, dass das Trinkwasser durch verstärkte Nutzung und die Ufer durch starke Schwankungen der Wasserstände gefährdet seien. „Grundwasserschutz und Bewahrung der Ufer müssen konkret angestrebt werden“, fordert der Klimabeirat denn auch in seinem Leitbild.

