Schwielowsee/Caputh

Morgen, Donnerstag, 5. März, lädt die Jugendkoordinatorin von Schwielowsee, Petra Borowski, alle Jugendlichen der Gemeinde zum Mitmachen ein. Es geht um das Jugendbudget, das Schwielowsee in seinem Haushalt für die jungen Bürger zur Verfügung stellt.

Die Jugendlichen sollen darüber diskutieren und letztlich natürlich auch entscheiden, wofür sie das Geld, mehrere tausend Euro, ausgegeben möchten. Das Budget gibt es seit eineinhalb Jahren und im aktuellen Topf sei noch immer etwas übrig, sagt die Koordinatorin des Familienzentrums, Anna Töpfer. „Aktuell finanzieren wir mit dem Geld bereits unser Jugendkino, das Parcours-Angebot und unser Projekt „Bücherfisch 2.0“, bei dem wir mit den Kindern Bücher lesen, schreiben, drucken und binden“, sagt sie weiter.

Töpfer wird Borowski am Donnerstag unterstützen. Jedes Mädchen und jeder Junge ab acht Jahren darf mitmachen, im Schülercafé des Bürgerhauses, in der Straße der Einheit 3, in Caputh, in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr. Weitere Informationen gibt Petra Borowski unter p.borowski@schwielowsee.de sowie unter 033209/769 59.

Von MAZonline