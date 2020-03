Ferch soll eigene Grundschule erhalten

Ferch

Als Alternative zum geplanten Ausbau der Grundschule „ Albert Einstein“ in Caputh schlägt der Basisverband der Bündnisgrünen in Schwielowsee eine eigene Grundschule für die etwa 100 Kinder vor, die täglich die sechs Kilometer zwischen Ferch und Caputh pendeln müssen. Ein eigenes Schulhaus würde die Caputher Einrichtung entlasten und den Schulweg der teilweise erst sechsjährigen Fercher Kinder enorm verkürzen, argumentieren die Grünen. In einer Bürgerveranstaltung an diesem Montagabend ab 18 Uhr in der Alten Schule in Ferch, Burgstraße 1a, wollen sie ihre Idee genauer vorstellen. Dazu haben sie sich den Leiter der Kleinen Grundschule Dippmannsdorf, Ingo Wagner, sowie den Bildungsexperten Professor Jörg Ramseger, eingeladen. Ramseger hat unter anderem bereits ein Buch über moderne Gebäude für den Grundschulbereich veröffentlicht.

Ausbau kostet rund zweieinhalb Millionen Euro

Mit einem Anbau an das Mehrzweckgebäude auf dem Campus der Caputher Grundschule sowie einer Umgestaltung des Schulhofes will die Gemeinde Schwielowsee in den nächsten drei Jahren die akute Raumnot beenden und den Schülern mehr Platz zum Lernen schaffen. Die Erweiterung kostet die Gemeinde nach bisherigen Schätzungen rund zweieinhalb Millionen Euro. Ein geplanter Neubau an der Michendorfer Chaussee hatte sich als zu teuer und zu zeitaufwändig erwiesen.

Anhaltender Zuzug als Indiz für eigene Grundschule

Die Dorfschule in Ferch war nach der Wende geschlossen worden. Mit dem anhaltenden Zuzug auch in den Ort Ferch sehen die Bündnisgrünen nun wieder einen neuen Bedarf für eine eigene Grundschule. Wegen des Einwohnerzuwachses war erst jüngst die Kita „Birkenhain“ im Ort um einen Erweiterungsbau vergrößert worden.

Mit den Erweiterungsplänen in Caputh wird sich der Schwielowseer Hauptausschuss in seiner Sitzung am 11. März befassen. Schwielowsees Gemeindevertreter werden am 25. März über die Schulhauserweiterung diskutieren.

Von Heinz Helwig