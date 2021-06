Schwielowsee

In Caputh soll an der Michendorfer Chaussee in den nächsten rund zehn Jahren ein Campus aus Grundschule, Sportanlagen, einer weiterführenden Schule und eventuell auch einer Kita entstehen. Für den Start eines Verfahrens haben sich Schwielowsees Gemeindevertreter am Mittwochabend mehrheitlich ausgesprochen. 14 Abgeordnete stimmten dafür, drei nahmen nicht an der Abstimmung teil.

Debatte war nicht in den Ortsbeiräten

Voraus ging eine Debatte darüber, dass der Antrag der Fraktionen CDU/FDP/UnBS, Grüne und Bürgerbündnis/Die Linke erst mitten in der Sitzungsfolge eingereicht wurde. „Die öffentliche Beteiligung ist in meinen Augen gar nicht gegeben. Alle Gremien sollten ordnungsgemäß darüber beraten“, kritisierte Kathrin Freundner (parteilos). Ralf Ellguth (Bürgerbündnis) fürchtete, dass ein jetziger Beschluss deshalb angefochten werden könnte.

„Wie lange wollen wir noch warten?“

Karsten Gericke (CDU/FDP/UnBS) erklärte, dass die Öffentlichkeit auch innerhalb des Verfahrens noch beteiligt werden kann. „Das Ganze wird acht bis zehn Jahre dauern – wie lange wollen wir noch warten?“, ergänzte sein Fraktionskollege Heiko Hüller. Ein Antrag der Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU), den Antrag zurück in die Ausschüsse zu geben, wurde mehrheitlich abgelehnt. Daraufhin verließen Kathrin Freundner, Heide-Marie Ladner (SPD) und Ralf Ellguth den Sitzungssaal. Die Abstimmung ist wegen ausreichender Stimmen trotzdem gültig.

Von Luise Fröhlich