Der größte Hotelbetrieb in Geltow steht vor dem Aus: Das Landhaus Geliti in der Wentorfstraße ist verkauft worden. Wie die Berliner Schimmelpfennig-Stiftung auf MAZ-Nachfrage bestätigte, hat sie Grundstück und Anwesen nahe des Petzinsees erworben und will aus dem Hotel mit 40 Zimmern eine Seniorenresidenz machen. „Sowie unser Bauantrag genehmigt ist, wird das Haus an uns übergeben“, sagte der 1. Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Klaus Manthey.

Betreiber will sich nicht äußern

Der Geschäftsführer des Betreiber-Unternehmens, Reinhard Gertner, wollte sich gegenüber der MAZ auf Anfrage dazu nicht äußern. Wie dem Buchungsportal auf der Webseite des Hotels aktuell zu entnehmen ist, können Zimmer noch bis zum 16. Oktober reserviert werden. Danach sind keine Übernachtungen mehr möglich, heißt es.

Im Landhaus Geliti befindet sich auch ein Restaurant. Quelle: Luise Fröhlich

Klaus Manthey rechnet damit, dass die Baugenehmigung von der Behörde des Landkreises demnächst eintrifft. „Wir haben den Bauantrag schon vor sehr langer Zeit eingereicht“, erklärte er. Beantragt wurden Umbauarbeiten an dem 1993 eröffneten Hotel. So ist für den Betrieb einer Seniorenresidenz etwa mindestens ein Fahrstuhl nötig. Einige Zimmer sollen außerdem barrierefrei gestaltet werden. Zurzeit gibt es in dem Hotel nur ein rollstuhlgerecht ausgestattetes Zweibett-Zimmer. Mehr wollte die Stiftung zu den Plänen derzeit noch nicht verraten.

Geplanter Hotel-Anbau kam nie

„Wir haben bereits eine andere Senioreneinrichtung in Rathenow und dort in Geltow hat sich das auch angeboten“, so Klaus Manthey. Die „Seniorenresidenz Havelland“ hat 31 Wohneinheiten und bietet in Kooperation mit dem Diakonie Pflegedienst Betreutes Wohnen an. Die „Ferdinand und Charlotte Schimmelpfennig-Stiftung“ fördert junge Menschen in der Ausbildung als Schüler, Studierende und Promovierende bis zu einem Alter von 30 Jahren. Dafür vergeben sie Stipendien, derzeit hauptsächlich im Raum Berlin-Brandenburg. Das Vermögen der Stiftung stammt aus Mieteinnahmen.

Das Geltower Hotel sorgte zuletzt vor sechs Jahren für Aufsehen, als die Betreiber-Gesellschaft „Gertner und Fettback GmbH“, die ein Abbruch- und Tiefbau-Unternehmen in Geltow führt, seine Umbaupläne für das Hotel vorgestellt hatte. Geplant war ein dreigeschossiger Anbau mit Eventcenter für Veranstaltungen, gegen den sich die Anwohner heftig wehrten. Die Entwürfe wurden in den politischen Gremien mehrfach diskutiert, dann überarbeitet, letztlich sollte ein Zweigeschosser entstehen, der allerdings nie realisiert wurde. Im Jahr 2017 war das Hotel in einem Immobilienmagazin bereits zum Verkauf angeboten.

Letztes großes Hotel in Geltow

Für die Gemeinde Schwielowsee und deren Tourismusbranche ist das Ende des Betriebs ein herber Rückschlag. „Natürlich ist es für die Gemeinde wichtig, Angebote zur Betreuung und zum Wohnen von Senioren zu haben, aber im Kontext des Staatlich Anerkannten Erholungsortes ist das ein großer Verlust“, sagte Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) auf Nachfrage.

Dadurch stünden nicht nur weniger Übernachtungsmöglichkeiten innerhalb der Gemeinde zur Verfügung, auch der Wegfall des Hotel-Restaurants „Mathilde“ treffe die Gemeinde hart. Viele Touristen hätten sich dort niedergelassen, aber auch Geltower, die das „Geliti“ ebenso für Veranstaltungen und private Feiern genutzt haben. Große Hotelbetriebe gibt es nun nur noch in Caputh und Ferch, und über die Gemeindegrenze hinwegsehend, in Werder (Havel). In Geltow können Touristen jetzt zum Beispiel noch in der Pension Kempe mit neun Zimmern oder in mehreren Ferienhäusern unterkommen.

Auch in Kleinmachnow gibt es Pläne, ein ehemaliges großes Hotel in eine Anlage für betreutes Seniorenwohnen umzuwandeln (MAZ berichtete). Ob sie verwirklicht werden, ist aber noch offen. Das NH Hotel am Teltowkanal mit 243 Zimmern hatte im Juli 2020 seine Pforten für immer geschlossen. Zu den Gründen, den damals endenden Vertrag mit dem Eigentümer des Hauses nicht zu verlängern, hatte sich das Unternehmen nicht geäußert. Ein Nachnutzer für das Hotel wurde nicht gefunden.

Von Luise Fröhlich