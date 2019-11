Sommergefühle: So ist die neue Ausstellung im Museum der Havelländischen Malerkolonie Ferch

Ferch

Sie kommt genau zur richtigen Zeit, die neue Ausstellung „ Lichtblicke, Lichtstimmungen“ im Museum der Havelländischen Malerkolonie Ferch, die am Sonnabend eröffnet wurde. Wenn nun allmählich das für die Jahreszeit typische graue Schmuddelwetter über die Region kommt, braucht jeder ab und an einen Lichtblick gegen den Herbstblues. Da kann das Betrachten einer sommerliche Seenlandschaft, von blühenden Kirschbäumen oder Booten, die in der warmen Abendsonne am Ufer leuchten, wunderbar belebend wirken.

„Bauerngehöft am Kornfeld“ ist der Titel des Ölbildes von Arthur Borghard (1880-1958). Es entstand im Jahr 1910 und ist eine Schenkung an den Förderverein Havelländische Malerkolonie. Quelle: Edith Mende

Trotz des Regens war der Hof der Kunstkate deshalb auch gut gefüllt, als Kuratorin Jelena Jamaikina eine kleine Lektion über die Bedeutung des Lichts als technisches Mittel, als Gegenstand der Darstellung, als Gestaltungsmodus und als Symbol in der Malerei über die Jahrhunderte hinweg gab. Beginnend bei den farbigen Glasfenstern in den Gotteshäusern des frühen Christentums bis hin zu den französischen Impressionisten, die als erste zum Malen ausschließlich das natürliche Licht unter freiem Himmel nutzten.

Maler aus dem 19. und 20. Jahrhundert

Die Maler, die Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in und um Ferch lebten oder zeitweilig arbeiteten, kamen, um die Natur und Landschaft an Havel und Schwielowsee zu wechselnden Jahreszeiten auf Leinwand zu bannen. Karl Hagemeister, der gebürtige Werderaner, ist wohl einer der Bekanntesten. Schüler der havelländischen Maler folgten ihren Meistern –unter anderem angeregt durch Professor Eugen Bracht, der von 1882 bis 1901 an der Hochschule für bildende Künste in Berlin lehrte, mit seinen Studenten häufig zum Malen nach Ferch kam.

„Blühende Kirschbäume vor dem Atelierhaus des Malers“ nannte Gerhard Graf sein 1927 entstandenes Ölbild. Es ist aus einer privaten Sammlung für die Ausstellung ausgeliehen. Quelle: Edith Mende

30 Kunstwerke umfasst die neue Ausstellung, die bis zum 12. April 2020 zu sehen sein wird. Ein großer Teil davon Leihgaben von privaten Besitzern, die sonst nicht oder selten in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Die Ölbilder „Hohlweg, Brisen in der Mark“ sowie „ Krumme Lanke“ des Berliner Künstlers Johannes Hänsch (1885-1945) gehören ebenso dazu wie Margarete von Zawadzkys (1885-1970) „ Märkischer See mit Booten im Abendlicht“.

Carl Kappsteins (1869-1933) „Grunewald, Der Angler“ ist Eigentum des Museums der Haveländischen Malerkolonie. Quelle: Edith Mende

Einige Arbeiten aus dem Fundus sind als Schenkungen an den Förderverein Havelländische Malerkolonie ausgewiesen wie Arthur Borgharts „Bauerngehöft am Kornfeld“. Das Bild „Sommer am Schwielowsee“, das der in Caputh geborene Borghard um 1900 malte, ist eine Dauerleihgabe aus privater Hand. Borghard lebte, nachdem sein Berliner Atelier im zweiten Weltkrieg zerstört worden war, bis zu seinem Tod 1958 in Ferch. In dem kleinen Ausstellungsraum unterm Dach der Kunstkate findet man acht wunderschöne und zarte Pastelle von Hans-Otto Gehrke, die den Aufstieg lohnen. Auch sie sind Leihgaben ihres Besitzers eigens für diese Exposition.

Die Ausstellung „ Lichtblicke, Lichtstimmungen“ ist bis zum 12. April zu erleben. In den Wintermonaten gelten jedoch reduzierte Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Von Edith Mende