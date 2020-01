So sehr veränderte Leiterin Monika Nebel Geltows Grundschule

Schwielowsee/Geltow

Vor 15 Jahren war die Meusebach-Grundschule nicht die, die sie heute ist. Sie hatte einen schlechten Ruf, die Schüler-Zahlen sanken stetig und das Kollegium machte einen deprimierten Eindruck. Dass das heute anders ist, verdankt die Schule vor allem einer Frau. Monika Nebel. Die heute 65-Jährige übernahm 2005 die Leitung der Schule in Geltow.

Nach insgesamt 44 Jahren als Lehrerin geht die Pädagogin in den Ruhestand. Mit Wehmut. „Ich werde das bunte Treiben vermissen“, sagt die zierliche Frau. Sie sitzt in ihrem Büro. Ein schlicht eingerichteter Raum in einem Container-Bau. Durch den derzeit laufenden Anbau fehlen ihr die festen Wände gerade. Es ist hellhörig. Sie bekommt mit, wenn die Kinder im Raum unter ihr im Unterricht lachen. Oder, wie an diesem Mittag, laut schreiend an ihrer Büro-Tür vorbeilaufen.

Monika Nebel studierte seltene Fächer-Kombi

„Was mir immer wichtig war, sind drei Dinge: Die Kinder müssen viel lernen, sie müssen viel lachen und der Unterricht darf nicht langweilig sein“, sagt sie. Der Spaß für alle auf dem Weg zum Ziel sei wichtig, aber die Qualität der Unterrichtes dürfe nie leiden.

Monika Nebel unterrichtete Mathematik und Kunst. Es war eine seltene Kombination in jeder Zeit, als sie sich entschied, diese Fächer auf Lehramt zu studieren. „Es gab in der ganzen DDR nur eine Seminargruppe mit 25 Studenten, die diese Fächer-Kombination studierte“, erinnert sie sich. Also zog es die junge Frau 1972 von Hennigsdorf nach Erfurt. Vier Jahre studierte. Dann versetzte sie das Bildungsministerium dorthin, wo sie als Mathe- und Kunstlehrerin gebraucht wurde. Und das war damals Jeserig, einem Ortsteil von Groß Kreutz. Dort unterrichtet sie an der Polythechnischen Oberschule Kinder in zwischen der 5. und 10. Klasse.

Mit der Wende wurde alles anders

Dann kam die Wende. Und alles wurde anders. „Alle im Land hatten Angst um ihre Schule. Unsere gesamte Schulleitung wurde in den Ruhestand geschickt“, erzählt Nebel. Das Kollegium und der Schulrat fragten die damals 36-Jährige, ob sie die Schule leiten wolle. Offenbar sahen sie in ihr die einzige Person, die dazu fähig war, die Schule in so unruhigen Zeiten zu übernehmen. „Außerdem war ich politisch unbelastet“, sagt Nebel. „Weil ich parteilos war.“

Die Entscheidung des Kollegiums und des Schulrates sollte sich als keine schlechte erweisen. Denn mit Monika Nebel hatten sie jemanden, dem es nicht nur darum ging, die Schule am Leben zu erhalten und sie in einem neuen demokratischen Staatswesen zu integrieren. Nein, Nebel wollte gestalten. Mit allem, was ihr damals zur Verfügung stand. Und noch vielmehr. „Wir habe unsere Schule zur Ganztagsschule gemacht. Dafür gab es nicht einmal eine Verwaltungsvorschrift“, erzählt sie. Sie und ihr Team schrieben ein vollkommen neues Schulprogramm, initiierten zahlreiche Projekte und begannen eine Zusammenarbeit mit der Kinderkunstgalerie „Sonnensegel“ aus Brandenburg an der Havel.

Geltow leidet unter sinkenden Schüler-Zahlen

Diesen unbändigen Gestaltungswillen nahm Monika Nebel mit nach Geltow. Dorthin kam sie, weil die Schule in Jesesrig wegen zu wenig Schülern schließen musste. Doch auch ihre neue Schule litt unter niedrigen Schüler-Zahlen. Weniger als 80 Jungen und Mädchen waren in Geltow angemeldet. An ihrem ersten Tag lagen vier weitere Abmeldungen auf ihrem Schreibtisch.

Sie zögerte nicht. Startete sofort mit intensivem Kennenlernen des Kollegiums und der Schüler. „Ich hospitierte bei allen Kollegen“, erinnert sie sich. Und das obwohl sie selbst noch 19 Stunden in der Woche unterrichtete und die Leitung einer Klasse übernommen hatte. Sie gründete außerdem eine Gruppe aus Eltern, Lehrern, Schülern und Erziehern, mit der sie ein Schulprogramm erarbeitete, ein Leitziel aufstellte und Kriterien für guten Unterricht festlegte.

Vernetzung in Geltow sorgt für praktischen Input

Außerdem vernetzte sich Monika Nebel intensiv mit der Dorfgemeinschaft von Geltow. Dadurch boten Senioren und andere Bewohner Arbeitsgemeinschaften an der Schule an. Auch nichtpädagogische Mitarbeiter der Schule, wie die Reinigungskraft, die Sekretärin und der Hausmeister, boten AGs an. Die Zusammenarbeit mit der Kinderkunst-Galerie „Sonnensegel“ hatte Nebel mit nach Geltow genommen. Sie läuft bis heute.

Die Umtriebigkeit von Monika Nebel und ihren Kollegen war erfolgreich. 2015 war die Geltower Grundschule für den Deutschen Schulpreis nominiert. 2016 kam die Auszeichnung von der Kulturstiftung „Kinder zum Olymp“ für das kulturelle Schulprofil.

Die Anmelde-Zahlen steigen

Zehn Jahre zuvor hörten die vielen Abmeldungen von der Geltower Schule auf. Die Geburtenrate stieg wieder, die Region profitierte von zahlreichen Zuzügen. Heute lernen über 200 Schüler in Geltow. Die Anmeldungen nahmen so stark zu, dass alle Beteiligten sich Gedanken machen mussten, wie das räumlich kompensiert werden könnte. Die Stadtverwaltung war schon seit vielen Jahren in Verhandlungen mit dem Eigentümer des Schulgrundstückes. Dieser Prozess konnte 2016 beendet werden. Seit 2018 laufen die Bauarbeiten für den Aus- und Neubau.

All das Engagement sei ihr ohne ihre Familie nicht möglich gewesen, sagt Monika Nebel. „Es ist wichtig, eine verständnisvolle Familie im Rücken zu haben. Das Glück hatte ich.“ Ihr Mann, selbst einst Lehrer, hat die Fortbildungen der Lehrer organisiert, den Schulzirkus aufgebaut, den er noch heute als Rentner leitet, und ist auch im Ruhestand immer wieder als Vertretung eingesprungen. Ihre beiden Töchter haben als Lehrerin und als kreativer Kopf Kinder unterrichtet und Flyer gestaltet.

Mehr Zeit für Kinder, Enkel und Urenkel

Nun freut sich Monika Nebel, zum 1. Februar die Leitung der Geltower Grundschule in die vertrauenswürdigen Hände ihrer Nachfolgerin Claudia Hach und deren Stellvertreterin Katja Stolz legen zu können. Und sie freut sich auf mehr Zeit für ihre Familie, etwa für ihre sieben Enkel und ihren Urenkel. „Und für Dinge, die ich lange nicht geschafft habe. Ich will zum Beispiel mal meine 3000 Bücher richtig sortieren.“ Und natürlich freue sie sich darauf, nicht mehr ihren Wecker auf 5.30 Uhr stellen zu müssen, sagt sie.

