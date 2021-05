Das trübe Trinkwasser in Caputh ist nicht gesundheitsgefährdend. Das versichert der Versorger, die Energie und Wasser Potsdam GmbH. Die Verfärbung war am vergangenen Wochenende infolge der erhöhten Temperaturen und der vermehrten Wasserentnahme in dem Schwielowseer Ort aufgetreten.