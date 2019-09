Ferch

Zur Beseitigung von Unfallschäden muss die Kreisstraße zwischen Ferch und Neuseddin im Bereich der Anschlussstelle Ferch der A 10 von Montag, dem 9. September, bis Donnerstag, dem 26. September, voll gesperrt werden. Dies teilt die Deges GmbH mit. In dieser Zeit ist die Zufahrt zur A 10 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Potsdam nur aus Richtung Ferch und in Fahrtrichtung Autobahndreieck Nuthetal nur aus Neuseddin kommend möglich. Für den Verkehr zwischen Neuseddin und Ferch wird eine Umleitung eingerichtet. Diese führt für beide Fahrtrichtungen über die Bundesstraße 2 nach Michendorf und von dort weiter über Caputh nach Ferch. Fußgänger und Radfahrer werden den Baubereich voraussichtlich durchgehend passieren können.

Von MAZonline