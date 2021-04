Werder

Maria Goldberg ist die neue Revierförsterin für Schwielowsee und Werder und sie steht gleich vor einem Riesen-Problem: Die 27-Jährige muss den Wald in Phöben, der vor allem bei Reitern beliebt ist, wieder für alle Ausflügler öffnen. „Spaziergänger haben derzeit keine Chance, es sind einfach zu viele Reiter auf zu kleiner Fläche unterwegs“, erklärt die junge Frau selbstbewusst und verweist auf einen langen quergelegten Baumstamm, den Unbekannte in diesen Tagen hingelegt haben, um Reitern den Weg zu versperren. „Das Fass ist einfach übergelaufen“, stellt sie fest.

Zerrittener Weg im Wald bei Phöben. Quelle: Gesine Michalsky

Die Anwohner empören sich zu Recht, sagt die studierte Forstwissenschaftlerin. Vorschrift ist, dass nur auf mindestens zwei Meter breiten Wegen geritten werden darf, und das werde seit Jahren ignoriert. Mittlerweile sind alle Wege so breit zerritten, dass viele Phöbener sich gegen die Reiter wehren.

Försterin mit Autorität, aber ohne Dackel

Maria Goldberg strahlt Autorität aus – ganz zeitgemäß ohne Gewehr über der Schulter und Dackel an der Leine. Sie stammt aus einer Familie mit Bauernhof in der Oberlausitz – „das hat meinen Berufswunsch sehr beeinflusst“. Nach dem Studium der Forstwirtschaft an der TU Dresden arbeitete sie zuerst in München bei der Bahn als Baumkontrolleurin, dann bekam sie ihr erstes Revier in Elsterwerda, bis sie die Revierförsterei Ferch in Brandenburg übernehmen konnte. „Die Liebe hat den Ausschlag für Potsdam gegeben“, erzählt sie, „die Stadt und die Landschaft begeistern mich aber tatsächlich enorm.“

Dank des digitalen Brandenburg Viewers kann Maria Goldberg die ursprünglichen Wege im 150 Hektar kleinen Phöbener Wald in der Umgebung des Wachtelberges am Bildschirm gut sehen. „Von den Pferdekoppeln zieht es die meisten Reiter ohne Kenntnis der Waldwegeregelungen ins Wäldchen“, erklärt Goldberg die Entstehung des immensen Schadens.

Eine neue Wegekarte für Reiter

Sie hat eine Karte für Phöben erstellt, die zeigt, auf welchen Strecken das Reiten erlaubt ist und wo es eine Ordnungswidrigkeit ist. „Auf vielen Wegen ist das Reiten aus gutem Grund nicht erlaubt“, mahnt Goldberg zur Rücksichtnahme auf Fußgänger. Sowohl Ortsvorsteher Carsten Mendling als auch die Betreiber der Reiterhöfe unterstützen sie. Die Karte wird an alle Reiter verteilt werden.

Die ursprüngliche Wegeregelung wieder zu erhalten, dabei soll die offizielle Karte als Grundlage dienen. „Gemeinsam mit den Anwohnern haben wir in der vergangenen Ortsbeiratssitzung besprochen, alle Reiter über das Problem zu informieren.“

Forstwirtschaft als Klimaschützer

Ordnungshüter im Wald, das sind Förster und Försterinnen längst nicht mehr. Rechtssichere Gutachten schreiben für Bauanträge, dieser Aufgabenbereich wächst in der Oberförsterei in der Potsdamer Heinrich-Mann-Allee aber auch die Beratung von Waldbesitzern, die ihren Baumbestand dem Klimawandel anpassen wollen, nimmt viel Zeit im Büro in Anspruch. Der Umbau zu Mischwäldern wird finanziell zwar gefördert, aber nicht jeder findet sich in den Anträgen alleine zurecht.

Weiterhin auf Forstwirtschaft zu setzen, ist der richtige Weg, sagt Goldberg, die Forstwirtschaft reduziere mehr CO2 als ein wild gewachsener Wald und die Kiefer gehöre im Mischwald neben Traubeneiche und Birke zu den gefragtesten Brandenburger Bäumen.

Insgesamt müsse es zudem mehr Waldfläche als bisher geben. Generationen werden sich mit diesem Wandel beschäftigen müssen. Dem Phöbener Kiefernwald gehe es bereits jetzt sehr schlecht. Mehr Schnelligkeit wünscht sich Maria Goldberg deswegen in ihrem Job, den sie sehr mag. „Selbstständig kann ich jederzeit entscheiden, einen Einsatz im Wald einzulegen.“ Ergebnisse für den Phöbener Wald erwarte sie bald, sonst könne sie sich auch Reitmarken vorstellen.

Von Gesine Michalsky