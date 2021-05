Surfbrett treibt herrenlos auf dem Schwielowsee

Schwielowsee

Zu einem Großeinsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwielowsee am Montagvormittag an den Schwielowsee gerufen. Ein Spaziergänger hatte nahe dem Campingplatz „Himmelreich“ etwa 200 Meter vom Ufer entfernt ein herrenloses Surfbrett im Wasser treiben gesehen. Er alarmierte sofort die Feuerwehrleitstelle in Brandenburg an der Havel.

Mit drei Booten auf dem Wasser

Mit drei Booten und 25 Feuerwehrleuten suchte die Schwielowseer Wehr die Ufer zwischen dem Campingplatz und dem Forsthaus Templin beziehungsweise zwischen dem Zeltplatz und der Einfahrt in den Petzinsee ab. Zuvor hatte sich die Feuerwehr vom Wasserstraßen-Schifffahrtsamt die Fließgeschwindigkeit des Sees in dem betreffenden Bereich errechnen lassen. Am Schloss Caputh stand ein Rettungswagen bereit, um eine eventuell verletzte Person aufnehmen zu können. Sicherheitshalber waren auch ein Hubschrauber und die Drohnengruppe des Landkreises Potsdam-Mittelmark angefordert worden.

Ohne Sicherungsvorrichtung

Nach einer genauen Untersuchung des Surfbrettes stellten die Feuerwehrleute fest, dass an dem Gerät keine Sicherungsvorrichtungen zum Surfen angebracht waren und das Brett mit Laub und Astwerk besetzt war. „Daraus konnten wir mit Sicherheit schließen, dass sich kein Surfer auf dem Brett befunden hat. Es hat sich wahrscheinlich infolge einer starken Windböe vom Ufer losgerissen“, sagte Einsatzleiter Jens Begeschke, stellvertretender Gemeindewehrführer in Schwielowsee, auf MAZ-Nachfrage. Nach etwa anderthalb Stunden brach die Feuerwehr ihren Einsatz ab.

Von Heinz Helwig