Caputh

Jeden Tag raus, ob Sonne oder Schneesturm, rauf aufs Kanu, rein in den Wald oder in die Stadt – und dann zeichnen. Thomas Freundner aus Caputh macht das seit viereinhalb Jahren und blickt inzwischen auf einen beachtlichen Fundus an „Tagesskizzen“, wie er das Projekt nennt. Es ist ein visuelles Tagebuch voller Erinnerungen, geboren aus einer fixen Idee am Silvesterabend 2016. „Angefangen habe ich mit einem dünnen Skizzenheft von meiner Tochter und dachte nicht mal, dass das voll werden würde“, sagt der der 60-jährige Filmregisseur und Künstler.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr als 1600 Skizzen im Fundus

37 Skizzenbücher sind es jetzt, hinzu kommen die Zeichnungen auf einzelnen Blättern aus diesem Jahr – alles in allem hat er mehr als 1600 Tagesskizzen gefertigt. Über 220 sind es aus dem aktuellen Jahr und die wird Thomas Freundner ab Samstag in der Schlossgalerie Haape bei einer Gemeinschaftsausstellung mit anderen Künstlern zeigen. Sie hängen nicht etwa alle an der Wand, sondern können auf einem Tablet angesehen werden. Drei Originale sind zusammen mit aus den Skizzen entstandenen Ölbildern in der Galerie ausgestellt.

Filmregisseur und Künstler Thomas Freundner mit Galeristin Melanie Haape in der Schlossgalerie Caputh. Quelle: Luise Fröhlich

Thomas Freundner setzt dort Stift und Pinsel an, wo er sich gerade aufhält oder sucht nach einem Motiv, das sich so noch nicht in seiner großen Sammlung befindet. Immer dabei hat er einen handlichen Blech-Malkasten, zusammengebunden mit einem kleinen Spanngurt. „Den habe ich seit ich 18 bin“, sagt er. In seinen Skizzen erkennt man immer wieder Motive aus Caputh: Entenfüttern am Gemünde, Kreuzungen mit ortstypischen Häusern, Rodeln auf dem Krähenberg oder diese eine ganz besondere Stelle im Wald am Ortsausgang Caputh in Richtung Flottstelle. Dort ist auch seine bisherige Lieblingsskizze aus diesem Jahr entstanden, gemalt am 1. Februar – Birkenstämme in einem Auenwäldchen, das im Sommer so sumpfig ist, dass man eigentlich nur im Winter dort hin gehen sollte. Aber auch Berlin, Potsdam, Werder, Geltow und Ferch tauchen oft in seinen Skizzenbüchern auf.

Thomas Freundner besitzt diesen Malkasten seit er 18 Jahre alt ist. Quelle: Luise Fröhlich

Zu jedem Bild eine Anekdote

Oft hat er seinen Entschluss, jeden Tag etwas zu zeichnen, verflucht. „Es geht dann nicht darum, ob ich heute Lust dazu habe. So sehr einen das beherrscht, befreit es einen auch, denn man führt den Kampf mit dem inneren Schweinehund einfach nicht“, erklärt er. Die aus seiner Sicht schönsten Bilder seien oft dann entstanden, wenn er sich zwingen musste loszuziehen. Zu jeder Skizze kann Thomas Freundner mindestens eine kurze Anekdote erzählen. Am Heiligen See saß er zum Beispiel mit Blick auf das Marmorpalais und zeichnete die Eisschollen am Ufer nach, als eine Frau ihm warnend zurief, er möge sich nicht erschrecken, sie wolle gleich nackt im See baden.

Seit dem 1. Januar 2017 zeichnet Thomas Freundner aus Caputh jeden Tag eine Skizze – Blick auf den Normannischen Turm auf dem Ruinenberg. Quelle: Thomas Freundner

Einer habe ihn beim Zeichnen beobachtet und gefragt, ob er denn keinen Fotoapparat hätte. Andere hätten ihm einen Kaffee gebracht, ihn auf ein Glas Wein eingeladen oder wollten ihm einen Stuhl anbieten. „Das ist auch eine schöne Form der Begegnung mit den Menschen“, sagt Thomas Freundner. Eine halbe Stunde bis Stunde benötigt er für eine Skizze – je nach Komplexität des Motivs, und arbeitet zu Hause nach. „Das Aquarellieren mache ich meist nicht mehr vor Ort, weil die Farbe unter freiem Himmel oft zu schnell oder zu langsam trocknet. Außerdem macht es keinen Sinn, dem Licht hinterher zu malen“, erklärt er. Die Lichtverhältnisse ändern sich schnell und so sieht das Motiv irgendwann ganz anders aus als das, was auf dem Blatt zu sehen ist.

Die Ausstellung „Momente des Magischen“ – Botschaften märkischer Künstler öffnet am Samstag, 14. August, mit einer Vernissage um 15 Uhr. Die Exposition in der Schlossgalerie Caputh, Krughof 38, bleibt bis zum 12. September und ist immer donnerstags, samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Neben Thomas Freundner stellt die Caputher Künstlerin Siegrid Müller-Holtz Wandobjekte aus Buchfragmenten aus. Siegfried Gwosdz zeigt Holzschnitte und der Spreewälder Bildhauer und Lehrer Eike Rothe Skulpturen. Von Galeristin Melanie Haape sind Acryl-Gemälde zu sehen.

Von der Malerei zur Filmregie

Thomas Freundner zeichnet schon immer gern, wie er sagt, und studierte Malerei an der Kunsthochschule Hamburg. „Dabei habe ich Filmblut geleckt und habe ein Regiestudium bei Hark Bohm rangehängt“, so Thomas Freundner. Er studierte ganze 28 Semester – ganz am Anfang stand ein Grundstudium in Chemie, kassierte aber in der ganzen Zeit keinen Pfennig Zuschuss. Fürs Leben lernte er dort etwas, das ihm bei dem Projekt Tagesskizzen wieder über den Weg lief. „Man muss die Motivation aus sich selbst herausholen. Es wartet niemand auf einen“, sagt er.

Regie führte Thomas Freundner vor allem für Krimis und Komödien und schätzt, wie er sagt, Drehbücher ohne Leichen. In den vergangenen zwei Jahren schrieb er Drehbücher für drei Folgen der ZDF-Serie „Bergretter“. Einen Grimme-Preis bekam er 2005 für den Frankfurt-Tatort „Herzversagen“ mit dem Schauspieler Jörg Schüttauf. Mit seiner Frau Kathrin Freundner, die Ortsvorsteherin in Caputh ist, lebt er seit 1999 in dem Ortsteil der Gemeinde Schwielowsee.

Von Luise Fröhlich