Caputh

Auf der Staffelei harrt ein farbenfrohes Bild seiner Vollendung. Die markanten Giebel der Holländerhäuser bilden den Hintergrund für eine Marktszene auf dem Potsdamer Bassinplatz. „Das ist noch nicht fertig“, sagt der Künstler fast entschuldigend. Ja, augenscheinlich hat er da noch einige Feinarbeit zu leisten. Aber die Atmosphäre des beliebten Treffpunkts, an dem die Potsdamer gern frisches Obst, Gemüse oder Blumen aus dem Umland kaufen, spürt der Betrachter bereits.

Auch wenn Thomas Kahlau seit mehr als zwanzig Jahren in Caputh lebt, Potsdam ist die Stadt seiner Kindheit und Jugend. Ihre Straßen, ihre Parks und die Havellandschaft finden sich immer wieder in seinen künstlerischen Arbeiten. „In letzter Zeit male ich vor allem mit Acrylfarben“, erläutert er. „Sie trocknen schnell und man kann sofort korrigieren.“ Aber ab und zu brauche er auch die Abwechslung, greife zu Aquarellfarben oder einer Mischtechnik.

Das Malen hat sich ihm aufgedrängt

Seit vierzig Jahren malt Thomas Kahlau. „Ich habe es mir nicht ausgesucht, es hat sich mir quasi aufgedrängt“, sagt der Mann im Rollstuhl, der seit einem Badeunfall als knapp 15-Jähriger vom Hals abwärts gelähmt ist. „Sicher war da schon früher ein wenig Talent, aber ohne den Unfall wäre ich vermutlich Agraringenieur oder etwas Ähnliches geworden. Doch plötzlich konnte ich nur noch auf meinen Kopf zählen, der Rest des Körpers fiel aus.“

Vater Kahlau ertüftelte für seinen Sohn die ersten Hilfsmittel, damit der eigenständig Buchseiten umblättern und Schreibversuche wagen konnte. Mit dem Mund. Der Plan, sich zum Übersetzer für Japanisch ausbilden zu lassen, erwies sich für den jungen Mann nicht wirklich als Glücksgriff. Aber das exakte Wiedergeben der Schriftzeichen schulte seinen Umgang mit einem Pinsel. Im Potsdamer Maler und Grafiker Herbert Sander fand Thomas Kahlau einen Mentor und Freund.

1986 nahm er Kontakt zur Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler der Welt (VDMFK) auf, einer Selbsthilfeorganisation mit Sitz in Liechtenstein, von der er zufällig gehört hatte. Und die gewährte ihm sechs Jahre lang ein Stipendium für künstlerische Ausstattung und Weiterbildung. „Davon kaufte ich meinen ersten Computer“, erinnert er sich. Nach der Wende lud man Kahlau zu nationalen wie internationalen Treffen der Mund- und Fußmaler ein.

Der Exot aus dem Osten

Dort konnte er seine Arbeiten zeigen und sich mit Kollegen austauschen. Der MFK-Verlag in Stuttgart bot ihm ein verlässliches Einkommen durch die Verwertung seiner künstlerischen Arbeiten für den Druck von Grußkarten und Kalendern. Damals war Thomas Kahlau noch der Exot aus dem Osten, heute ist er seit vier Jahren Vizepräsident der Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler der Welt.

„Meine Maltechnik hat sich über die Jahrzehnte sehr verändert. Das war ein langer Reifeprozess“, resümiert Thomas Kahlau. „Es kommt vor, dass ich spontan drauflos male, und am Ende entsteht etwas völlig anderes, als ich ursprünglich im Kopf hatte. Manchmal braucht es ein stilles Zwiegespräch mit einem Bild, ehe ich es beenden kann.“ Eigentlich male er immer für sich selbst, lege seine Befindlichkeiten und Emotionen hinein. Er ist sich sicher: „Für mich ist Malen Lebensbewältigung.“

Corona bremst ihn ganz schön aus

Seit 17 Jahren unterstützt ihn sein Pflege- und Arbeitsassistent Marco. Wenn Corona sie nicht ausbremst, sind die beiden häufig mit dem Fotoapparat in der Natur unterwegs oder auch in Museen und Galerien. Corona verhindert momentan vieles in Kahlaus Leben, zwingt ihn, Kontakte stark einzuschränken. Auch der Workshop, zu dem der MFK-Verlag einmal im Jahr seine Mund- und Fußmaler einlädt, musste abgesagt werden. „Schade“, meint der Caputher, „denn es ist wirklich hilfreich, wenn jemand wie die Berliner Dozentin Monika Sieveking mal kritisch auf unsere Arbeiten schaut und Anregungen gibt, Neues auszuprobieren.“

Zur Person Thomas Kahlau wurde 1961 in Potsdam geboren, lebt seit 23 Jahren in Caputh. Seit einem Badeunfall im Sommer 1976 ist er vom Hals abwärts gelähmt. 1978 erste Versuche mit dem Mund zu malen, privater Malunterricht. 1986 Stipendium der Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler (VDMFK), einer Selbsthilfeorganisation mit Sitz in Liechtenstein. 1988/89 entstand der Film „Den Wind auf der Haut spüren“ über das Leben von Thomas Kahlau unter der Regie von Gitta Nickel. Ab 1990 freischaffender Künstler. 1992erschien sein autobiografisches Buch „Die Kraft in mir“. Seit 1995 ist er Vollmitglied der VDMFK, seit 2013 in derem Vorstand. www.mundmaler.de

Auch um die für November geplante Vorstandssitzung der VDMFK fürchtet deren Vizepräsident. „Ich hatte sie von Liechtenstein nach Potsdam geholt, auch weil hier die Infektionszahlen niedrig waren. Aber das verändert sich offenbar gerade.“

Im kommenden Jahr, wenn er seinen 60. Geburtstag feiert, möchte Thomas Kahlau endlich sein größeres Atelier in Ferch beziehen. Genug Platz für die mittlerweile etwa 1000 Arbeiten. Die festliche Eröffnung wäre zudem eine tolle Gelegenheit, einen Teil seiner Kunstwerke zu präsentieren. „Zu einem Galeristen gehen und ihm meine Arbeiten anpreisen, so etwas kann ich einfach nicht“, sagt er, habe er nie gelernt.

So fehlt ihm für größere Verkaufserlöse das Publikum. „Aber mir ist jemand mit kleinem Geldbeutel, der ein Bild wirklich mag, lieber als einer, dem der Preis egal ist, wenn das Kunstwerk nur farblich zu seiner Couch passt.“

Von Edith Mende