Der Tourismusbranche in Werder und Schwielowsee steht die zweite Urlaubssaison unter Pandemiebedingungen bevor. Eine Menge haben die Hotels, Restaurants, Campingplätze und Tourist-Informationen aus dem vergangenen Jahr gelernt. Wie schauen sie auf die kommende Saison? Hat sich bei ihnen schon eine Art Pandemie-Routine eingeschlichen? Oder merken sie an den bisherigen Buchungen, dass noch immer nichts ist, wie es einmal war?

Gäste sind unsicher

Dass es nach wie vor ein anderes Buchungsverhalten als in normalen Jahren gibt, stellt Christian Fox fest, Inhaber des Hotels und Restaurants „Zum Rittmeister“ im Werderaner Ortsteil Kemnitz. „Tatsächlich gibt es bei uns bisher weniger feste Buchungen, dafür viele unverbindliche Anfragen. Es herrscht auch bei unseren Gäste eine Unsicherheit“, sagt er, „wir gehen davon aus, dass, sobald sich ein Ende des Lockdowns abzeichnet, die Buchungen konkreter werden. Das war auch letztes Jahr so.“ Er und sein Team schauen nach wie vor positiv in die Zukunft. „Natürlich schwingt aber bei all dem Optimismus auch ein klein wenig Angst mit. Wir verlassen uns auf die Erfahrungen vom letzten Jahr, sind aber gespannt, wann und unter welchen Voraussetzungen wir wieder öffnen dürfen.“

Christian Fox, Betreiber des Hotels „Zum Rittermeister“ Quelle: www.fotofrick.de

Die Unsicherheit der Gäste sei am Telefon vor allem auf Grund ihrer Fragen zu spüren. „Viele Hotelgäste wollen wissen, bis wann sie fest buchen müssen und was passiert, wenn sie die Anreise Corona bedingt nicht antreten dürfen oder können“, so Fox weiter. Große Verunsicherung gebe es bei den Hochzeitspaaren, die ihre Feier im „Rittmeister“ gebucht haben. „Sie fragen sich natürlich ob ihre Hochzeit dieses Jahr überhaupt stattfinden kann und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen.“

Hotelier: „Inlandstourismus ist ,Plan B’“

Er habe das Gefühl, bedingt durch die Erfahrungen im vergangenen Jahr, dass sich in seinem Hotel eine neue Art der Routine eingeschlichen hat. „Wir haben viele Maßnahmen ergriffen, die anfänglich sehr ungewohnt waren, aber am Ende sich in den täglichen Ablauf eingefügt haben – sei es das Desinfizieren der Tische, Speisekarten und Türklinken im Restaurant, das Anschreiben unserer Gäste oder die Änderung der Reinigungsprozesse in den Hotelzimmern.“

Kavalierhaus im Schlosspark Caputh. Quelle: Luise Fröhlich

Der Geschäftsführer des „Country Inn“ in Phöben, Thorsten Reckenbeil, spricht dagegen nicht von Routine. „Die Gäste möchten ihren Urlaub am Liebsten im Ausland verbringen. Der Inlandstourismus ist eher ,Plan B’. Die Erwartungshaltung ist dadurch anders“, sagt er. Er gehe „nicht von einer Lockerung der Maßnahmen für touristische Gäste vor April 2021 aus.“ Dennoch sei er optimistisch für die warmen Monate. Und das trotz der bislang niedrigen Buchungszahlen in seinem Hotel. „Das Buchungsverhalten ist noch vorsichtiger als im vergangenen Jahr. Normalerweise erhalten wir vom Dezember bis Februar die meisten Urlaubsbuchungen. Dieses Jahr nicht – noch nicht“, sagt Reckenbeil.

Aufenthaltsdauer in Werder hat sich verdoppelt

Werders Stadtverwaltung ist zuversichtlich, dass die Stadt im Sommer Ziel vieler Touristen sein wird. „Der Sommer 2020 weckt bei uns ganz klar die Erwartung, dass Werder auch in diesem Jahr für Ferienaufenthalte sehr nachgefragt sein wird: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hatte sich im Sommer 2020 von vier auf acht Tage verdoppelt“, sagt Christian Große (CDU), als 1. Beigeordneter auch zuständig für den Tourismus. In der Tourist-Information gebe es bereits viele Anfragen und er habe, entgegen der Erfahrungen im „Rittmeister“ und im „Country Inn“, von einigen Beherbergungsbetrieben gehört, „dass sie gebucht sind wie sonst erst im März und April“.

Christian Große ist überzeugt, dass die Tourismus-Unternehmen in Werder und auch die Stadtverwaltung aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres gelernt haben. Sie seien „besser darauf eingestellt und vorbereitet, was die Einhaltung der Hygienebestimmungen angeht. Da wird es sicherlich auch nach einem Ende des Lockdowns noch heftige Vorschriften für alle Beteiligten geben“, sagt er. Diese Sicherheit sei von den Gästen gewünscht. „Wer nicht nur mit einem tollen Reiseziel werben kann, sondern auch damit, dass es besonders sicher ist, wird in diesem Jahr die Nase vorn haben.“

Hochzeiten schon wieder verschoben

Im Caputher Hotel „Kavalierhaus“ von Thomas Podjatzki (57) werden vor allem Hochzeiten gefeiert. Bislang haben 53 Paare gebucht, erzählt Podjatzki. Viele davon haben vom vorigen auf dieses Jahr umgebucht. Sechs weitere haben bereits ein weiteres Mal verschoben. Ob er optimistisch für die kommenden Monate ist, möchte er gegenüber der MAZ nicht sagen. Er betreibt sein Hotel und Restaurant gemeinsam mit seinem Sohn Leon und beschäftigt acht Mitarbeiter, zu Stoßzeiten eher 15.

„Ob wir zuversichtlich sind, hängt von vielem ab“, sagt er. „Kommen viele Gäste aus dem Ausland und dürfen überhaupt einreisen? Oder kommen sie eher aus Deutschland? Wie geht es mit dem Impfen voran? Und auch, wie schnell diese Tests für jedermann verfügbar sind.“ Er ist der Meinung: „Die Gastronomiebranche könnte echt aufatmen, wenn diese Tests bald kommen.“ Er würde dann 3000 Tests bevorraten und an die Hochzeitsgäste ausgeben, sagt er weiter. “ Podjatzki ist überzeugt, „dass die Tests zuverlässig funktionieren werden, sonst würden sie doch keine Zulassung bekommen. Und außerdem kann man sämtliche andere Hygienemaßnahmen ja weiterhin einhalten.“

Schwielowsee: Weiter Fokus auf Outdoor-Angebote

Die Gemeinde Schwielowsee blickt ist optimistisch auf die warmen Monate. Derzeit fragen viele Gäste in der Tourist-Information nach, welche Möglichkeiten es in der Gemeinde gibt, Fahrrad zufahren, wandern zu gehen oder auf dem Wasser Sport zu treiben, sagt Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU). „Auch Ferienwohnungen und -häuser sowie die Campingplätze werden stark nachgefragt. Von ersten Vermietern und Vermieterinnen bekommen wir die Rückmeldung zu bereits vollen Buchungskalendern“, so Hoppe.

Auszeit in Schwielowsee

Sie und ihr Team in der Tourist-Information wollen in der kommenden Urlaubssaison weiterführen, was aus ihrer Sicht gut funktioniert hat. „Den Fokus auf Outdoor- und Online-Angebote wollen wir beibehalten“, sagt Kerstin Hoppe. „So wird zum Beispiel die ,Vierte Auszeit in Schwielowsee’ in diesem Jahr von April auf Mai ausgedehnt und mit Angeboten in kleinen Gruppen, outdoor und online stattfinden.“

Ebenfalls bewährt hätten sich „unsere Touren-Tipps, die wir auch über unsere Social-Media-Kanäle streuen“, so Hoppe weiter, „wir konnten damit sehr viele Leute erreichen und mit den Tipps auch von den gängigen Routen in unserer Gemeinde auf die etwas abseits gelegenen und nicht so überfüllten Wege leiten.“

Von Annika Jensen